Já em Barueri para a cobertura de Palmeiras x Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão. Você confere tudo na Vavel Brasil! 👊⚽️ pic.twitter.com/cdE02JBDjz — Pedro Cunha (@OPedro_Cunha) April 17, 2024

“Um jogo difícil, como são as 38 rodadas do Brasileirão. Vamos encarar como um desafio a mais, continuar fazendo as coisas que estamos fazendo, trabalhando. Eu convido todo mundo para ir à Arena Barueri e apoiar o elenco, vai ser muito importante para nós”, pontuou.

“É muito bom começar ganhando. Esse ano está sendo a realização de sonhos, como foi o ano passado. Continuo indo para a seleção, agora joguei na Europa, conquistei mais um título aqui. Sempre vai ser bom ganhar título, sempre é importante para mim, para a minha carreira, para a minha família e para o elenco, então espero que seja mais um de vários", finalizou Ríos.