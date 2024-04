O fator casa prevaleceu em favor do Juventude que sem piedade nenhuma, aplicou um 2x0 em cima do time do Corinthians na partida válida pela segunda rodada do Brasileirão nessa quarta-feira (17). Contente com esse resultado, o técnico do time gaúcho já se prepara para o próximo jogo

O técnico do time mandante ressaltou pontos importantes nessa vitória:

"Foi uma vitória grande. Um ponto fora e três em casa. É a primeira vitória para chegarmos ao nosso objetivo. Vamos nos caracterizar por ser esse time que faz um confronto duro. Vamos vender caro cada resultado"

Após um primeiro tempo de superioridade do Corinthians, o time gaúcho consegue marcar seu primeiro gol nos primeiros minutos da segunda etapa com Jean Carlos. O segundo gol em especial (marcado por Lucas Barbosa) teve o "dedo" de Róger ao pedir que o time pressionasse de maneira constante a saída de bola do time visitante:

"Os adversários precisam ter uma ideia que vão enfrentar um time chato, que vai tentar propor seu jogo da melhor forma possível. É o começo do campeonato. A primeira amostra foi muito boa. Temos que ter os pés no chão. Sabemos o caminho e para manter é com muito trabalho e humildade."

Depois da sua fala, Róger foi questionado sobre atuação de Nenê e Jean Carlos juntos, o treinador respondeu ressaltando a partida contra o criciúma também:

"Na minha chegada, me perguntaram se era possível o Nenê e o Jean jogarem juntos. Eu disse que tudo é possível. O Jean já fez essa posição e ele é um cara agudo no lado. Em Criciúma não houve essa sobreposição na mesma faixa do campo. Nosso time fica bastante tempo com a bola e com qualidade, isso nos dá umas vantagens"

Próximo jogo

O próximo confronto do Juventude acontece contra o Botafogo no domingo (21) às 18:30 (horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos.