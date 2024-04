Após o empate por 1 a 1 entre Atlético Mineiro e Criciúma na noite desta quarta-feira (17), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Gabriel Milito saiu com um misto de sentimentos. A atuação da equipe, agradou o ex-jogador, mas o resultado não.

O Galo marcou primeiro, na etapa inicial, e disperdiçou as chances para ampliar o placar. Na etapa complementar, o time mineiro permitiu o empate do Criciúma em um de seus poucos ataques.

O autor do gol atleticano foi Gustavo Scarpa, que marcou o primeiro gol da equipe neste Campeonato Brasileiro. Pelo lado do time catarinense, Matheusinho, ex-América, foi quem marcou o gol.

— Temos jogado bem, temos sido superiores aos rivais. Uma pena o resultado final, perder dois pontos em casa, quando a equipe apresentou méritos para ganhar. Estou contente com o rendimento. É verdade que faltou matar o jogo. Uma pena o empate. Não considero justo, mas isso é o futebol - disse Milito.

O técnico apontou o principal aspecto a ser melhorado na equipe: a eficácia, tanto na fase ofensiva, quanto na defensiva.

— Tem que traduzir o domínio na área rival e própria. Tem que ter eficácia na definição e na hora de defender. Aprenderemos com o que aconteceu.

No final do jogo, os principais jogadores do Atlético sairam de campo, foram eles: Hulk, Paulinho e Scarpa. O técnico explicou a sua decisão.

— Necessitávamos de mais oxigênio para tentarmos matar o jogo. Scarpa, Paulinho e Hulk fizeram um grande esforço. Entramos com Alisson em cima do lateral, dois atacantes como Cadu e Vargas para buscar o segundo gol. Por isso as mudanças.

Próximo jogo

O Atlético volta a campo no sábado, quando recebe na Arena MRV o arquirrival Cruzeiro.

- Seguiremos nossa linha de jogo. Analisaremos com profundidade e decidiremos que é melhor para a próxima partida, um clássico em casa. Precisamos da vitória - disse Milito.