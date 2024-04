Na noite desta quarta-feira (17), o Corinthians foi ao Rio Grande do Sul para enfrentar o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começou às 20h (horário de Brasília) e terminou 2 a 0 para o time da casa.

O Corinthians começou o jogo com uma formação diferente do que vinha tendo. O volante Fausto Vera perdeu o posto de titular para a entrada de Igor Coronado, que fez o seu primeiro jogo entre os onze iniciais do Timão. A mudança, fez com que jogadores como Garro, Romero e Wesley, ficassem mais presos na marcação e sem tanta liberdade para criar jogadas.

O Juventude também teve uma escalação mais ofensiva. O meio-campista Nenê iniciou ao lado de João Carlos, que jogou deslocado pela esquerda. No primeiro tempo, o jogo dos dois não surtiu efeito, mas logo no início da segunda etapa o time conseguiu tirar o zero do placar.

O jogo

O confronto entre as equipes começou bem equilibrado, com os dois times buscando associar jogadas e marcar o seu primeiro gol. Mas no meio do primeiro tempo, a partida ficou um pouco engessada e as equipes não conseguiram criar muito. O Corinthians teve uma chegada perigosa com Yuri Alberto, que finalizou na rede pelo lado de fora e outra com Romero, que cabeceou e a bola passou na frente do gol.

No início da etapa complementar, o Corinthians conseguiu roubar a bola no campo ofensivo e Garro achou o Yuri Alberto em profundidade e o deixou cara a cara com o goleiro, mas o camisa 9 disperdiçou. Depois disso, só deu Juventude. Aos oito minutos, João Carlos acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar. E logo aos minutos, o goleiro Cássio errou um passe dentro da área e João Carlos serviu o Lucas Barbosa, que só tocou e correu para o abraço.

Agenda

O Corinthians visitah o Red Bull Bragantino no próximo sábado (20), no Nabi Abi Chedid, às 18h30. Já o Juventude visita o Botafogo, no Nilton Santos, no domingo (21), às 18h30.