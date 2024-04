Nesta quarta-feira (17), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro visitou o Fortaleza, na Arena Castelão e empatou por 1 a 1, com gol no fim da partida. O gol da equipe cearense foi marcado por Hércules, já Mateus Vital balançou as redes para a raposa, evitando a derrota e garantindo um ponto, fora de casa.

O técnico Fernando Seabra destacou a entrada dos jogadores suplentes, em decorrência do desgaste físico do time que vinha sendo titular.

"Tínhamos que gerenciar fadiga grande, porque a intensidade contra o Botafogo foi alta. Nos custou fisicamente e mentalmente. Além disso, teve a viagem. Trabalhei aqui quase um ano, em 2015, difícil acostumar aqui com o clima. Optamos no primeiro tempo por não ser tão agressivo, tentar sustentar ocupação média. Sofremos, Fortaleza foi eficaz em tirar nossas referências. Mas a equipe conseguiu reagir, elevou o nível de desempenho naquele momento. A derrota já tínhamos, então tínhamos que ir para uma situação de emergência ofensiva para buscar o empate."

O treinador comentou sobre o tempo de recuperação e como os atletas que vieram do banco mudaram a partida para chegar ao empate, fora de casa.

"Com três dias de jogos, é inviável recuperar. Jogadores entram fadigados. Quem tem menos minutagem, entra com todo ritmo e consegue mudar o jogo. A gente esperava que isso acontecesse, com as quantidades de trocas, para jogar o time para cima. Felizmente, fomos bem recompensados."

Apesar do desgaste físico e mental dos atletas, após o último jogo contra o Botafogo no Mineirão, que marcou um jogo intenso e um empate por 2 a 2, o técnico Fernando Seabra explica porque sacrificou daquele time titular o zagueiro Zé Ivaldo, e deu vaga para João Marcelo.

"A gente entendeu que, para o cenário do jogo, o João Marcelo reunia características defensivas e ofensivas, que faria mais sentido. Ao mesmo tempo, a gente vem trabalhando e estimulando todos no sentido que desenvolvam para coerência e organização do jogo. "

Com a expulsão de Lucas Romero, aos 87 minutos de jogo, o volante perderá o clássico mineiro contra o Galo. Ao ser perguntado sobre o possível substituto para o jogo, o treinador fez mistério quanto ao substituto do jogador e elogiou a postura de Romero. Filipe Machado deve ser o escolhido para assumir a vaga do argentino.

"O Romero, dentro desses oito dias, estou satisfeito com a postura, atitude e crescimento dentro da nossa proposta. Temos jogadores trabalhando para assumir essa oportunidade. São situações que acontecem no futebol. Não preciso adiantar nada agora. Mas, ao mesmo tempo, é uma ausência sentida."

Próximo jogo

O próximo confronto do Cruzeiro será no próximo sábado (20), contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, o maior clássico de Minas Gerais, em duelo válido pela 3ª rodada do Brasileirão.