A noite da última quarta-feira (17) foi de estreia caseira para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu o São Paulo por 2 a 1, com gols de Luiz Araujo e Nicolas de la Cruz (Flamengo) e Ferreirinha (São Paulo).

A partida foi disputada no Maracanã e teve mais de 48 mil presentes para acompanhá-la.

Confronto elétrico

A partida foi marcada por uma alta intensidade dentro de campo. Desde o primeiro minuto, o Flamengo pressionou a defesa são-paulina e buscou o placar, mas não teve vida fácil do tricolor também.

Sob a tutela do apito de Anderson Daronco, os jogadores em campo ficaram sujeitos à uma baixa tolerância a contatos físicos, com eles quase sempre resultando em faltas assinaladas.

O gol que deu ritmo à primeira etapa

Numa bela jogada de ataque do Flamengo, Luiz Araújo encontrou espaço livre na intermediária da área adversária e aplicou bonito chute colocado no ângulo do goleiro Rafael.

O gol marcou seu primeiro tento contra a ex-equipe desde que a deixou em 2017.

Após o gol, Flamengo teve mais facilidade em ditar o ritmo da partida e deixou o São Paulo em situação ainda mais desconfortável no jogo.

Segundo tempo espelhado no primeiro

A segunda etapa foi pautada na dominância técnica e física do Flamengo. Com o desgaste físico, o São Paulo pouco pôde fazer para evitar a derrota.

A ferida ficou ainda maior quando, em jogada de muita qualidade e sincronia do setor ofensivo do Flamengo, Nicolas de la Cruz sobrou livre dentro da área para empurrar a bola para o fundo das redes e fazer 2 a 0.

O gol do desconto

Já na reta final da partida, Ferreirinha descontou a favor do São Paulo em cabeceio após cruzamento direcionado à pequena área do Flamengo.

Ainda assim, não foi suficiente para dar forças ao tricolor numa possível reação em busca do empate ou da vitória, apesar de algumas chances de gol.

Retrospecto recente favorável

Com a vitória, o Flamengo chega na sua quarta vitória consecutiva. Na atual temporada, são 19 jogos, 14 vitórias, cinco empates e nenhuma derrota.

Junto ao Internacional, tornam-se os únicos dois times a terem vencido as duas primeiras rodadas do Brasileirão até o momento.

Próximos desafios

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (21) contra o Palmeiras fora de casa, em partida que será válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O São Paulo volta a campo nesse mesmo domingo (21), quando viaja à Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense.