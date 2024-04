A noite da última quarta-feira (17) foi de vitória rubro-negra pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo superou o São Paulo por 2 a 1 no Maracanã e chegou aos seis pontos pelo Campeonato Brasileiro.

Com a vitória, o clube carioca assumiu a liderança provisória da competição e, pelo desempenho apresentado, promete se manter brigando pelas posições mais altas da tabela durante o restante do ano.

Após a partida, Tite cedeu entrevista coletiva para os veículos de imprensa presentes no estádio que foi palco da partida.

Grandeza do duelo

Tite exaltou bastante a grandeza dos confrontos entre São Paulo e Flamengo, fazendo ainda alusão à recente decisão da Copa do Brasil entre as duas equipes:

"Repetiram a final da Copa do Brasil, duelo de tradição. Nós também perdemos para o São Paulo lá no último jogo do Campeonato Brasileiro (de 2023). O duelo tem a grandeza das suas equipes, duas equipes que desempenham bem. Mas o sentimento é de que poderíamos ter transformado o nosso futebol no terceiro gol. (Não aconteceu) muito também pela boa atuação do goleiro adversário."

Gestão do elenco

Questionado sobre suas escolhas durante a partida, como a substituição de Giorgian de Arrascaeta já na segunda etapa, Tite revelou o seguinte:

"O Flamengo jogou 10 jogos lá em Goiás, ele tinha perdido cinco, empatado três e vencido dois. É muito difícil jogar. Pela qualidade do adversário, pelo clima, pelo horário. Você não consegue impor o ritmo mais forte. Às vezes o clima tem interferência. Hoje tivemos que tirar o Arrascaeta. Tu acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Eu fico aqui com... "Ah, tirou o 10 do time. Eu fico aqui exposto por tirar. Mas não dá. Vou estourar o cara nessa sequência de jogos? Agora é fácil. Mas e antes para tirar o 10? Então por isso que passo essa mensagem para todos os atletas. Daqui a pouco vai ter a necessidade, é inevitável a necessidade. Inevitável a troca de todos os setores, ou numa entrada, como aconteceu."

Oscilação da equipe

Questionado sobre a oscilação apresentada pelo Flamengo já na reta final da partida, Tite analisou o seguinte:

"Existe um jogo de futebol que é um jogo mental. A confiança acaba gerando. E se vocês olharem todos os jogos eles têm esses componentes. Todos, todos! Os jogos têm fases. Nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Aí toma o segundo, fica um pouquinho... (difícil) para jogar. Depois retomou de novo, nós estávamos muito perto de fazer o terceiro. Saiu na cara do gol o Erick Pulgar. Tivemos outras oportunidades de finalização. Eu brinquei com o Bruno Henrique. "Eu substituo defensor com cãibra, atacante vai respirar um pouquinho, vai alongar um pouquinho porque eu vou deixar o tempo todo". Porque ali pode daqui a pouco arriscar. A menos que seja uma condição de lesão. Então a partida tem esses aspectos dentro do jogo."

Preleção para o árduo duelo diante do Palmeiras

Perguntado sobre o iminente confronto diante do Palmeiras, que será válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o auxiliar-técnico Matheus Bacchi, filho de Tite, respondeu o seguinte:

"O Palmeiras é uma equipe muito forte, com uma consistência de equipe, de elenco, nas últimas temporadas. Não é à toa que é o bicampeão brasileiro. A gente já faz a análise do adversário. A gente tem uma ideia do que pode enfrentar, a gente vai mais aprofundar na sequência dos dias. É um grande clássico do futebol brasileiro, que vale os mesmos três pontos que valeram hoje. Então toda rodada que a gente jogar, a gente tem que buscar os três pontos, tem que dar valor para toda partida que a gente vai jogar e está meio preparado pra ele ser o Palmeiras, ser o São Paulo, ser o Botafogo."

Prioridades do Flamengo no ano

Fazendo alusão à sua fala na última coletiva do Flamengo, Tite foi perguntado sobre a conversa com a diretoria do clube para traçar metas e estipular qual a grande prioridade do clube no ano. Ele revelou o seguinte:

"Lutaremos por todos os títulos, pode ter certeza. Também não faz parte de mim ser mentiroso, não falar o que acredito e não falar a minha verdade. Sei que a torcida quer, mas é quase que humanamente impossível conquistar todos os títulos. Agora temos dois jogos importantes, não dá para ter o Arrascaeta nos dois. O que vai fazer? Quando falo de prioridades é nesse aspecto, não é de preferir ou de abrir mão."

Gols sofridos preocupam?

Perguntado se os gols sofridos pelo Flamengo farão com que haja alguma mudança na postura tática da equipe, Tite explanou o seguinte pensamento:

"Sistema é um todo, a equipe se defende e ataca. Pega os últimos seis trabalhos aqui, e vocês vão ver que temos uma média de dois gols feitos. Se você pegar os gols sofridos, você vai ver com certeza que é a menor média. Isso gera equilíbrio. Somos muito verticais, a gente não trabalha bola para o lado. A primeira opção é vertical. Hoje fiquei chateado por ter tomado o gol. Não me lembro, a não ser uma bola que o Rossi saiu e abafou, de uma defesa que ele tenha feito. O resultado poderia ter sido mais elástico, o Rafael fez duas grandes defesas."

O Flamengo volta a campo no próximo domingo (21), quando enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Será mais uma prova da qualidade do elenco do Flamengo, que até aqui, está invicto na temporada.