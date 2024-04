Na noite desta quarta-feira (17), o Grêmio venceu a equipe do Athletico Paranaense, na Arena do Grêmio, pelo placar de 2 a 0, os gols da partida foram marcados por Cristaldo e Soteldo. O comandante da equipe do Rio Grande vinha sofrendo certa pressão por parte da imprensa e da torcida por conta de uma sequência de derrotas sofridas nos últimos jogos.

Pressão Excessiva

Após a vitória, Renato falou sobre uma cobrança exarcebada sobre o seu trabalho, afirmando que, apesar de a equipe ter mais a apresentar, o trabalho vêm sendo bem feito e pediu paciência ao torcedor tricolor.

"Vocês colocam o momento como conturbado. O momento do Grêmio é ótimo. Há 10 dias o Grêmio foi hepta. Entramos para história. Concordo que precisamos melhorar. Perdemos um jogo da Libertadores que não podíamos em casa, na estreia perdemos. Da noite para o dia o Grêmio é o City ou Barcelona, que não pode perder. O Grêmio não tem plantel para ser campeão do mundo. Tropeços vão acontecer. O que eu peço ao torcedor é calma.

"Não é só o Grêmio que tropeça. Se a cada vez que tiver derrota a torcida pegar no pé de A, B ou C. Eu não posso ser um gênio, se bem que sou às vezes. A cada três dias, como colocar o mesmo time pra jogar? Por não ter poupado eu perdi dois ou três. O Grêmio não tem um plantel que se dá ao luxo de colocar dois times pra colocar em campo.

Poupar foi um acerto ?

Foto: Divulgação/São Paulo

Renato também respondeu sobre o motivo de ter poupado parte do elenco titular na partida de hoje.

"O Grêmio tem um plantel que não pode ser dar ao luxo de colocar dois grandes times em campo toda hora. E tem clubes que têm dois grandes times para botar em campo e estão querendo priorizar, o que eu não tenho nada a vê, uma ou outra competição. Como que eu não vou poupar ?

Adversário Complicado

Portaluppi também comentou sobre a grande dificuldade enfrentada no duelo desta noite, apesar de uma vitória por dois gols de diferença, e exaltou os "resevras"que entraram e deram conta do recado.

"Hoje pegamos uma carne de pescoço, time difícil de ser batido. Time muito bom. O Grêmio, apesar dos desfalques, jogou muito bem. Competiu. Criamos situações. Em momento algum tivemos prejuízo. A defesa não tomou gol. Fiquei satisfeito com o desempenho. Competimos, coisa que não fizemos no jogo da Libertadores. Não vou falar o que a gente fala lá dentro. Mas a gente conversa com os jogadores. Tenho um grupo, não um time. Quem entrou deu conta do recado.

Próximo Compromisso

O Grêmio volta aos gramados neste sábado (20), em que terá de enfrentar a equipe do Cuiabá, na Arena do Grêmio, às 18h30. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão 2024.