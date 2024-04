Na noite desta quarta-feira (17), o Palmeiras sofreu seu primeiro revés como mandante na temporada 2024. Jogando na Arena Barueri, o Verdão foi pouco efetivo e superado por 1 a 0 pelo Internacional, com direito a gol de Wesley, ex-atleta palestrino.

Em entrevista coletiva, o técnico Abel Ferreira comentou sobre a derrota alviverde e não escondeu sua insatisfação em atuar na Arena Barueri.

"Foram 18 chutes (para o Palmeiras) contra 5. Acho que não fomos tão criativos na primeira parte, mas o esforço que fizemos no último jogo ia se pagar caro. Precisávamos de mais energia dos torcedores. Não estamos em casa e não é igual. Não é esse o motivo, mas precisamos da energia. Jogar no nosso estádio é diferente, a energia é diferente, o adversário sente o barulho diferente. A gente já sabia e isso não dá para alterar", disse Abel.

Com sequência dura pela frente (Flamengo, Independiente del Valle e São Paulo), o treinador foi questionado sobre como possíveis resultados negativos impactariam a temporada alviverde. Entretanto, Abel fez questão de sinalizar que o Verdão também é uma grande pedreira para qualquer adversário.

"Futebol tem três resultados e temos que lidar bem com eles. É pedreira para nós e para eles. Se eu acho o resultado justo hoje? Não. Mas isso pouco importa. Na primeira parte, nosso adversário foi mais efetivo. Se pegar o cronômetro e ver o tempo útil de jogo vão ver. Criamos o mesmo que o nosso adversário. É uma competição de regularidade".

Com três pontos em dois jogos, o Palmeiras volta a campo neste domingo (21), às 16h, diante do Flamengo, no Allianz Parque. O duelo é válido pela terceira rodada do Brasileirão Betano 2024.