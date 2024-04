Um dos bons valores apresentados pelo Nova Iguaçu na campanha do vice-campeonato carioca, o lateral-direito Yan vem sendo sondado por algumas agremiações. Os empresários do jogador mantém contato com três clubes da Série B: América Mineiro, Avaí e Sport. O atleta se diz orgulhoso pelo reconhecimento de seu bom desempenho.

"Saber que equipes desse nível consideram a minha contratação é muito reconfortante. Significa que todo o meu esforço nesses quatro meses do ano valeram a pena. Tenho certeza que o melhor irá acontecer" disse o jogador.

Yan tem um passado curioso no esporte. O carioca foi campeão mundial de Fut7 com a camisa do Flamengo. Ter enfrentado o clube rubro-negro na final do estadual, segundo ele, foi especial.

"Queria muito vencer, claro. Creio que realizamos uma campanha brilhante na competição. E foi bacana o adversário ser justamente o Flamengo. Vivi bons momentos com aquela camisa e foi uma boa oportunidade de mostrar a minha capacidade novamente, mesmo que em outra modalidade" finalizou.