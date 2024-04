O América Mineiro se prepara para enfrentar o Palmeiras nesta sexta-feira, às 20h, pela 6ª rodada Do Brasileirão Feminino. Soraya, atacante do time das Spartanas têm se destacado no campeonato. "Tivemos um bom início de campeonato dentro daquilo que planejamos, trabalhamos muito para que esse início positivo viesse e hoje estamos colhendo os frutos do nosso trabalho", compartilha Soraya, destacando o comprometimento da equipe.

O América MG que até o momento é uma grata surpresa na competição, que vem mantendo uma regularidade incrível na competição, América que vem de 3 vitórias seguidas e uma linda vitória sobre as rivais por 6 a 0, as spartanas que ocupam a quarta colocação com os mesmos 10 da equipe do Palmeiras em caso de vitória podem chegar a dormi na vice liderança da competição.

Em sua última partida, Soraya marcou dois gols cruciais para a vitória da equipe. "Uma sensação indescritível, sempre busco ajudar a equipe da melhor forma possível e fui muito feliz contribuindo com esses 2 gols, mérito de todo o grupo e também pude dedicar a minha Avó que acabei perdendo recentemente", demonstrando a sua emoção em campo. Quanto ao próximo desafio contra o Palmeiras, Soraya ressalta a preparação da equipe: "Sabemos da qualidade do nosso adversário, será um jogo muito difícil, mas trabalhamos e nos preparamos bastante para esse jogo, espero que a gente consiga colocar tudo em prática", revela a atacante.