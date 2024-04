Nesta quinta-feira (18), o São Bernardo FC anunciou a chegada de Nycollas Lopo, um atacante de 21 anos que se destacou na última Copinha pelo Oeste, marcando cinco gols. Com passagens pelas categorias de base de Santos e Corinthians, Nycollas traz consigo uma bagagem de talento e experiência.

Em suas primeiras palavras como jogador do São Bernardo, Nycollas expressou sua gratidão pela oportunidade: "Para mim é uma oportunidade única de estar aqui no São Bernardo podendo disputar a Série C. Quero aproveitar ao máximo essa oportunidade para ajudar o clube a obter o acesso e elevarmos cada vez mais o nível do clube".

Após destaque no Santos, o atleta foi contratado pelo Tigre em 2023 para compor a base da equipe, mas acabou sendo emprestado para o Oeste de Barueri, onde disputou Campeonato Paulista Sub-20, Copinha e ainda foi integrado ao time profissional para disputa do Paulistão A2.

Com a expectativa elevada para sua estreia em um torneio nacional no profissional, Nycollas compartilhou sua empolgação: "Sem dúvida muito alta, como você disse, o meu primeiro campeonato nacional, então não teria como não estar alta a expectativa".

Sobre sua preparação até o momento, o jovem atacante destacou a importância da Copinha em seu desenvolvimento: "A Copinha foi muito importante para mim. Graças a Deus, pude fazer um bom campeonato e mostrar meu futebol". Ele também descreveu sua integração ao São Bernardo FC: "Em relação ao clube, na verdade, esse foi meu primeiro contato com o clube em relação ao CT, treino e tudo mais, onde fui muito bem recebido".

O São Bernardo FC está confiante de que Nycollas Lopo será um grande reforço para a equipe nesta temporada, contribuindo com seu talento dentro de campo para alcançar os objetivos do clube na temporada.

Nycollas Lopo enfatizou a qualidade da preparação da equipe para a Série C: "Fizemos uma boa preparação para a Série C. Creio que vamos chegar bem preparados para a estreia do campeonato".

A estreia do Bernô na Série C será neste domingo (21), contra o Náutico-PE, no Estádio dos Aflitos, em Recife, às 16h30 (horário de Brasília).