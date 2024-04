Duas semanas após a final do Campeonato Mineiro, Atlético-MG e Cruzeiro voltam a se encontrar, desta vez em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Pela terceira vez no ano, o palco do clássico mineiro neste sábado (20) será a Arena MRV, às 21h.

Mandante, o Galo ainda não venceu na competição. Após o 0 a 0 fora de casa contra o Corinthians, o alvinegro tropeçou no meio de semana diante do Criciúma e empatou por 1 a 1.

O Cruzeiro, por sua vez, chega para o clássico embalado por dois bons resultados. O time celeste começou o Brasileirão vencendo o Botafogo no Mineirão por 3 a 2 e, na última quarta-feira (17), mesmo com um a menos na segunda etapa, buscou a igualdade no placar contra o Fortaleza, no Castelão.

Assim como em 2023, o duelo entre os mineiros é marcado pelo equilíbrio até aqui. Em três jogos, cada equipe venceu um jogo, além de um empate. A Raposa levou a melhor na primeira fase por 2 a 0, e o alvinegro triunfou na decisão do estadual por 3 a 1.

A última vez que o confronto ocorreu quatro vezes ou mais foi em 2019, quando os clubes se enfrentaram três vezes pelo estadual, duas pela Copa do Brasil e duas pelo Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro levou a melhor no Campeonato Mineiro, com uma vitória e dois empates, e na Copa do Brasil, eliminando o rival nas quartas de final da competição. Já o Galo conquistou quatro pontos em cima do time celeste no Brasileirão daquele ano.

Clássico terá novo duelo entre técnicos

De 2023 pra cá, o jogo entre Atlético-MG e Cruzeiro viveu diferentes confrontos no banco de reservas. Contando com logo mais, este será a sexta partida com treinadores diferentes se enfrentando.

Na primeira fase do estadual do ano passado, o clássico teve como comandantes Eduardo Coudet (Atlético) e Paulo Pezzolano (Cruzeiro). No duelo seguinte, pelo primeiro turno do Brasileirão, Coudet enfrentou o português Pepa, que comandou o time celeste.

No returno, os comandantes de ambos os times eram diferentes. Pelo lado alvinegro, Luiz Felipe Scolari dirigiu a equipe, enquanto que, do lado cruzeirense, Zé Ricardo estava à frente do time.

Em 2024, na primeira fase do estadual, Felipão encarou o argentino Nicolás Larcamón. Na final do Mineiro, com a chegada de Gabriel Milito, o duelo no banco foi entre compatriotas, vencido pelo recém-chegado.

Agora, Milito encara um duelo inédito contra Fernando Seabra, promovido a treinador do Cruzeiro para a sequência da temporada.

Técnicos defendem invencibilidade de seus trabalhos

Além do confronto inédito, os comandantes de Atlético-MG e Cruzeiro buscam manter a boa sequência de jogos sem derrotas que construíram até aqui. À frente do Galo, Milito disputou seis jogos, e conquistou três vitórias e três empates, além do título mineiro.

Do outro lado, Fernando Seabra começou o trabalho à frente da Raposa a menos de duas semanas e, nesse período, comandou a equipe em três jogos. Em sua estreia, empatou com o Alianza-COL. Depois, venceu o Botafogo e empatou com o Fortaleza.

O clássico de sábado coloca em frente dois começos de trabalho de treinadores que buscam se firmar no cenário nacional e levar às suas equipes a boas posições no Campeonato Brasileiro e em suas respectivas competições internacionais.

Clássico tem tabu em jogo

Junto de toda a rivalidade que existe entre Galo e Cruzeiro, o duelo de logo mais tem um tempero a mais que torna a partida mais atrativa. Na Arena MRV, a Raposa defende a marca de não ter perdido no estádio para o maior rival.

Em três jogos, foram dois triunfos celestes e um empate. No primeiro clássico disputado no estádio, o time cruzeirense levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol contra marcado por Jemerson.

No segundo encontro, outra vez o Cruzeiro levou a melhor e venceu por 2 a 0, com gols anotados por Zé Ivaldo e João Pedro. O último confronto na arena foi no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, em que o Atlético-MG abriu 2 a 0, mas viu o clube celeste buscar o empate na segunda etapa.

Novamente com o estádio 100% tomado pela torcida atleticana, a equipe espera colocar um ponto final na sequência de maus resultados diante do maior rival em casa. Já a equipe cruzeirense espera manter a série sem derrotas na casa do adversário.

Pelo Brasileirão, o confronto já foi disputado 67 vezes. O Galo levou a melhor 26 vezes, e a Raposa venceu em 21 oportunidades, além de 20 empates. Nos jogos em que o alvinegro foi mandante, são 16 triunfos contra 12 do Cruzeiro, e 5 empates.

Milito ganha retornos entre os relacionados

O elenco atleticano contou com duas novidades no último treino antes do clássico. O zagueiro Bruno Fuchs e o atacante Brahian Palácios, que estavam afastados devido problemas musculares, treinaram normalmente e estão à disposição do técnico argentino.

Fuchs ficou de fora das últimas três partidas, e o colombiano Palácios ainda não estreou pelo alvinegro. Por outro lado, o lateral-esquerdo/meia Rubens é ausência certa. O jogador lesionou o joelho no meio de semana e passou por exames para saber a gravidade da lesão e se será necessário passar por cirurgia.

O volante Battaglia, expulso no primeiro tempo contra o Corinthians, é outro jogador que volta a ficar à disposição para o clássico de logo mais. Com isso, a equipe pode entrar em campo com a sétima formação diferente seguida.

Provável escalação: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk.

Seabra busca alternativas para escalação

No Cruzeiro, uma ausência é certa. O volante Lucas Romero, expulso diante do Fortaleza, cumprirá suspensão contra o Atlético-MG. Com isso, o treinador pode mudar a formação tática da equipe e jogar com três zagueiros.

Caso opte por essa alternativa, João Marcelo deve ser o escolhido para começar entre os 11 iniciais e formar o trio defensivo ao lado de Neris e Zé Ivaldo. Caso escolha manter a formação padrão, Filipe Machado deve ocupar a vaga no meio.

Na frente, Felipe Seabra segue sem contar com o argentino Dinenno, que segue fora devido a um desgaste muscular, além da fratura no nariz sofrida na partida contra o Alianza-COL. Com isso, a dupla de ataque deve ser formada por Arthur Gomes e Rafa Silva.

Provável escalação: Anderson; William, Zé Ivaldo, Neris e Marlon; Filipe Machado (João Marcelo), Lucas Silva, Ramiro e Matheus Pereira; Arthur Gomes e Rafa Silva.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC);

Assistente 1: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS);

Assistente 2: Alex dos Santos (SC);

VAR: Wagner Reway.