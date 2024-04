Neste sábado (20), às 18h, Ceará e Goiás se enfrentam pela primeira rodada da Série B do Brasileirão. Com o recente título do Campeonato Cearense, o Vozão vem em busca ao acesso à elite do futebol nacional. Por outro lado, apesar do Goías ter tido uma campanha descepcionante em seu estadual, sonha com uma vaga para a Série A, após ter sido rebaixado ano passado.

Como vem o Ceará?

Divulgação / Ceará SC

O Ceará vem com grandes expectativas para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Isso porque venceu o seu grande rival, Fortaleza, na final do campeonato estadual. A última vez em que o Vozão disputou a elite da competição, foi em 2022. E ano passado, não passou da metade da tabela com apenas 50 pontos.

A partida será marcada pelo retorno de Facundo Castro, que encerrou o período de transição após lesão. Assim, ficando à disposição do ténico Vagner Mancini.

Assim, com força total, o Alvinegro de Porangabuçu deve entrar com o time principal: Richard, Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Lucas Mugni e Lourenço; Erick Pulga, Aylon e Saulo Mineiro.

Como vem o Goiás?

Divulgação / Goiás Esporte Clube

Depois de um ano de 2023, com o trágico rebaixamento, e um começo de 2024 sendo eliminado nas quartas de final para o Goiânia no estadual, o Esmeraldino vem reformulado para esta estreia de Série B. Além da contratação do treinador Márcio Zanardi, ex São Bernardo, o Goiás conta com mais nove contratações para este começo de segunda divisão. São eles: David Braz, Messias, Lucas Ribeiro, Douglas Borel, Welliton, Marcão, Régis, Rafael Gava e o atacante Thiago Galhardo.

Provável escalação: Tadeu; Diego, Sidimar, Edu e Cristiano (Sander); Wellington, Juninho e Vinicius; Paulo Baya, Ángelo Rodriguez e Matheusinho.

Arbitragem para o jogo:

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes:Leandro Matos Feitosa e Rafael Tadeu Alves de Souza.

Quarto árbitro: Renato Pinheiro

VAR: Jose Cláudio Rocha Filho

Onde assistir?

A partida vai ser transmitida pelo Premiere ao vivo, para todo Brasil.