Neste sábado (20), Chapecoense e Ituano iniciaram suas jornadas no Brasileirão Série B. A partida realizada na Arena Condá, estádio da Chapecoense em Chapecó, válida pela primeira partida da série B para ambas equipes terminou em 3 a 1 para a Chape, importante vitória para a sequência da competição. Ituano começa complicado na tabela.

Primeiro tempo de pouca ação termina com Chape na frente

A primeira etapa se iniciou bastante truncada, sem nenhuma chance clara para nenhum dos lados, a Chapecoense foi quem mais tentou nos primeiros minutos mas sem sucesso.

A primeira finalização da partida saiu apenas aos 16 minutos, Giovanni Augusto cruzou para Marcinho que cabeceou por cima do gol, e assustou o goleiro Paulino.

É pressão do time da casa, Giovanni Augusto cruza e o Ituano afasta, mas em seguida outra bola na área, Perotti desvia e Jefferson Paulino fica com a bola.

Mais de 10 minutos depois sai um lance de perigo, Foguinho cruzou, Perroti ajeitou e Giovanni Augusto chutou de primeira para grande defesa de Jefferson Paulino.

O primeiro lance perigoso da equipe de Itu sai só aos 36 minutos após falta cobrada por Eduardo Diniz que Matheus Cavichioli defendeu.

Quem segue pressionando é a Chape, Foguinho bateu de fora e os jogadores reclamaram de bola no braço de Marcel, o VAR chamou e apontou penalidade máxima, que Perotti bateu e abriu o placar para a equipe de Chapecó.

(Foto: Tiago Meneghini / ACF)

O árbitro deu acréscimos e mais nada aconteceu, fim de papo na primeira etapa.

Goleada verde na segunda etapa

O segundo tempo não começou diferente, muita pressão do time da casa, que com quatro minutos se transformou em gol, cruzamento na área, Jefferson Paulino desviou e mancha chegou batendo para estudar as redes do Galo de Itu, 2 a 0 no placar.

Após mais 10 minutos de partida a Chape chegou com muito perigo de novo, JP finalizou, Jefferson defendeu, e na sequência Giovanni Augusto bateu para o gol e o camisa 12 foi lá buscar novamente, evitando o terceiro gol.

O Ituano chegou após cobrança de escanteio mas Bruno Xavier jogou a bola para muito longe do gol.

Na sequência a Chapecoense chegou pela ponta canhota, Mancha alçou a bola na área e Mário Sérgio cabeceou para fazer Chapecoense 3 a 0 no Ituano, o atacante tirou a camisa e foi advertido com amarelo.

(Foto: Tiago Meneghini/ ACF)

A Chape diminui a intensidade e o Ituano vai tentando crescer no jogo, com 33 Person chegou e Cavichioli fez uma grande defesa, mas a pressão durou pouco e a Chapecoense chegou com perigo outras duas vezes, porém sem sucesso.

Restando apenas acréscimos a Leozinhho é derrubado na área, Salatiel cobra e diminui para o Galo de Itu, 3 a 1 no placar mas não há tempo para mais nada, fim de papo, estreia com o pé direito da equipe da casa, bela exibição para a torcida.

Situação na tabela

Com a vitória, a Chape vai ficando com a primeira posição da tabela, o saldo de gols é importantíssimo para a sequência da temporada e para o sonho de subir de divisão. Já o Ituano fica com a lanterna da competição, o time não aprendeu a lição do Paulistão e amarga a última colocação na estreia.

Próximos jogos

A Chapecoense voltará a campo na próxima sexta-feira (26), às 21h (Horário de Brasília) para enfrentar o Guarani, no Brinco de Ouro, casa do adversário pela segunda rodada do Brasileirão Série B.

Já o Ituano jogará no mesmo dia, mas às 19h (Horário de Brasília), a partida será no Novelli Júnior, casa do Ituano, e o Operário que venceu sua partida de estreia será o adversário da vez pela segunda rodada do Brasileirão Série B.

As equipes voltaram a se enfrentar no segundo turno da competição, no dia 9 de agosto.