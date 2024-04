O primeiro clássico carioca do Campeonato Brasileiro será entre Fluminense e Vasco. O tricolor recebe o cruzmaltino no Maracanã pela terceira rodada do campeonato.

A partida, que tem seu início às 16h desse sábado (20), marca o segundo encontro entre as duas equipes em 2024. No primeiro, válido pela Taça Guanabara, um empate em 0 a 0 nesse mesmo palco.

Ao Fluminense, é a chance de arrancar a primeira vitória pelo Campeonato Brasileiro jogando em casa e, de quebra, evitar um jejum recorde em clássicos.

Ao Vasco, é a oportunidade de dar recado de força ao torcedor e continuar se provando um time capaz de exceder expectativas.

Como chega o Fluminense?

São 19 jogos para o Fluminense em 2024, nos quais foram 8 vitórias, seis empates e cinco derrotas, com 25 gols marcados e 20 sofridos. O começo de ano do Fluminense, apesar da conquista inédita da Recopa, mais frustra do que convence.

Foram derrotas em clássico, desempenhos abaixo do que se espera e cobrança do torcedor. A bronca tem sido grande, em especial quando direcionada à Fernando Diniz, treinador da equipe.

A torcida do Fluminense tem sido bem crítica em relação às escolhas do comandante tricolor, que por muitas vezes opta por utilizar jogadores fora de suas posições de origem.

Frustra também o retrospecto recente em clássicos: são 13 consecutivos sem vencer, o que iguala com o pior recorde da história do clube. Caso fique mais um sem vencer, se isolará no aspecto e o trabalho de Fernando Diniz ficará marcado negativamente.

A pressão tende ao lado tricolor.

Como chega o Vasco?

São 17 jogos para o Vasco na temporada, dos quais venceu oito, empatou seis e perdeu três. São 30 gols marcados e 19 sofridos. O começo de ano do Vasco não é convincente, aspecto que se intensifica pelo aparente fracasso na janela de transferências.

Das três derrotas, duas foram para um carrasco em comum: Nova Iguaçu. A última delas foi a fatal, que custou eliminação no Campeonato Carioca ainda nas semifinais, em chave que era favorito para avanço.

A terceira foi na última partida, diante do Red Bull Bragantino, onde as já conhecidas limitações técnicas do elenco ficaram ainda mais evidentes. O recado é de um time que pode viver bons momentos, mas num geral, vai oscilar.

Detalhes sobre a partida

O confronto será transmitido pela Premiere, em TV fechada, mas terá cobertura em tempo real pela VAVEL Brasil. Vasco TV e Flu TV farão a transmissão por áudio também.