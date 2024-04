O Fluminense encerrou neste sábado (20) o seu jejum de vitórias em clássicos contra rivais estaduais com o triunfo em cima do Fluminense, por 2 a 1, em duelo válido pela 3ª rodada válida pelo Brasileirão Série A. O resultado também deixa o tricolor carioca em situação mais confortável neste início de campeonato com a primeira vitória.

Em entrevista coletiva, Fernando Diniz fez questão de ressaltar que estava incomodado com a longa sequência sem vitórias em clássicos principalmente por conta das reações da imprensa, apontando que a equipe sempre esteve envolvido em outras competições diante dos clássicos.

"É sempre bom ganhar, quebrou os 13 clássicos sem vencer. Essa notícia não dava pra ficar. Muita gente vai ficar triste, não vai dar pra criar caos. Até recapitulando, muito clássico que a gente deixou de ganhar na conta foi por causa da Libertadores, da Recopa. Se tivesse um outro jogo, a gente teria que poupar e poderia ser que não ganhasse. As pessoas gostam de colocar tudo na mesma conta. Vamos ver qual vai ser o próximo assunto para polemizar."

Elogios para o desempenho coletivo

Além disso, Fernando Diniz destacou que considerou positiva a atuação do Fluminense apesar de erros cometidos por alguns jogadores, os quais geraram possibilidades de gol para o adversário. O técnico tricolor também apontou que precisa ocorrer uma melhora no desempenho dos jogos fora de casa, um dos problemas que ocorre desde a temporada anterior.

"Jogar no Maracanã é uma força muito grande do time, sempre foi, pelo menos desde que estou aqui. O que a gente precisa é voltar a pontuar bem fora de casa, que é uma coisa que fizemos bastante em 2022 e não conseguimos tanto em 2023. Muitos jogos que fizemos fora, em 2023, jogamos com time alternativo. Dificultava para a gente pontuar. A gente espera esse ano jogar e pontuar de uma maneira mais equilibrada, manter esse ritmo de pontuação dentro de casa. Mas a gente precisa melhorar fora.

O Fluminense volta a campo nesta quinta-feira (25), a partir das 19h pelo horário de Brasília, em duelo diante do Cerro Porteño, no Estádio General Pablo Rojas, válido pela terceira rodada da Conmebol Libertadores.