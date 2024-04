Santos e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado (20), às 16h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro. O jogo é válido pela estreia das duas equipes na Série B do Campeonato Brasileiro. A TV Glovo (para a Baixada Santista e Vale do Ribeira), o SporTV e o Premiere transmitem a partida ao vivo.

O Santos entra em campo pela primeira vez depois da derrota para o Palmeiras na final do Paulistão Sicredi 2024. O time comandado por Fábio Carille inicia a sua busca mais importante deste ano de reconstrução: a volta à elite do futebol brasileiro. Devido aos protestos da torcida santista no dia do rebaixamento, o STJD puniu o clube da Baixada e o time não terá a força da torcida ao seu lado. O duelo contra o Paysandu é o primeiro dos três jogos que a Vila Belmiro terá os portões fechados.

O time visitante foi campeão invicto do Parazão e volta a jogar a Série B depois de cinco anos longe da competição. O técnico Hélio dos Anjos prega cautela e tem o objetivo de conquistar 45 pontos antes de pensar em acesso.

Como chega o Santos

O técnico Fábio Carille teve duas semanas livres para preparar os jogadores para a estreia no Campeonato Brasileiro. Durante esse período, o Peixe teve algumas baixas no elenco. O zagueiro Messias, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan e o atacante Marcelinho deixaram a equipe. Apesar disso, a base do time foi mantida.

Para o duelo desta tarde, o técnico santista não terá à disposição o zagueiro Jair e o atacante Willian Bigode, que se recuperam de lesão. Por outro lado, a expectativa é que o atacante Julio Furch volte a ser titular. Ele atuou por 30 minutos na decisão do Paulistão.

Provável time: João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Como chega o Paysandu

Em relação ao time que jogou o Parazão, o Paysandu terá novidades para a disputa da Série B. Por outro lado, a equipe já não terá lateral-esquerdo Geferson, dispensado, o atacante Leandro, o meia Juninho e o zagueiro Naylhor, que não estão registrados no campeonato.

Para o jogo contra o Santos, o time bicolor não conta com Biel, lesionado. Deste modo, Robinho, que reencontra o Santos, deve ser o titular. Na zaga, Lucas Maia não está 100% e deve dar lugar para Quintana.

Provável time: Matheus Nogueira; Edilson, Wanderson, Quintana e Bryan; Vilela, João Vieira e Robinho; Edinho, Jean Dias e Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.