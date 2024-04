Nesta sexta-feira (19) o Novorizontino recebeu o CRB, no estádio Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, conhecido como "Jorjão”, em jogo que marcou a estreia do Brasileirão Série B. Pelo placar de 2x1 o Novo venceu o time alagoano e começaram o campeonato com o pé direito.

Sobre o jogo

O jogo que marcou a volta da segunda divisão do campeonato brasileiro começou intenso. Com apenas nove minutos de jogo, o juiz apitou sete faltas. Com a bola rolando, o Novorizontino foi o primeiro time a ameaçar a meta adversária. Aos 10 minutos de jogo, Marlon cabeceou a bola para o gol, mas foi defendida por Matheus Albino.

Aos 12 minutos o Galo chegou pela primeira vez, mas sem muito perigo. O Novo controlava mais a posse de bola, porém, quem abriu o placar foi o Galo. Aos 13 minutos, Gegê, atacante do time alagoano, dominou já ajeitando para o chute e, com o pé esquerdo, contou com ajuda do desvio em Eduardo para tirar o goleiro Jordi da jogada e marcar o primeiro gol da partida.

A melhor chegada do Novorizontino na primeira etapa foi aos 19 minutos. Após falha no domínio do atleta do CRB, Marlon tocou para Neto Pessoa, que, livre dentro da área, mandou a bola por cima do gol.

A essa altura, o time alagoano cresceu na partida e era quem criava as chances de maior perigo. Incomodado com a atuação do time, Eduardo Baptista recorreu ao banco de reservas. Sai Eduardo e entra Fabrício Daniel. Aos 37’, o Tigre teve mais uma grande chance de empatar o placar. Reverson arriscou um chute do meio da rua, mas o goleiro Matheus Albino brilhou com uma defesa espetacular.

Segunda etapa

Após a volta do intervalo, o Novorizontino voltou melhor para a partida, mas quem começou atacando foi o Galo. Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, o CRB chegou com perigo ao gol de Jordi com o camisa nove, Anselmo Ramon de voleio finalizou de dentro da área, mas a bola passou por cima do travessão.

Com 15 minutos jogados, o CRB parecia se contentar com o empate, não criava mais chances de gol e viu seu adversário partir para cima. Após mais 10 minutos, o treinador do Novo decidiu mexer no time e Paulo Vitor e Raul Prata foram os escolhidos para entrar em campo.

A mudança de Eduardo Baptista teve resultado imediato. Aos 29 minutos, Raul recebeu a bola em profundidade, cruzou na grande área e, de cabeça, o zagueiro César Martins guardou no fundo das redes, empatando a partida.

No apagar das luzes

Com o jogando chegando à reta final, o CRB aproveitava quando tinha a posse de bola para gastar o tempo. Após bater 45 minutos do segundo tempo, o arbitro deu 5 minutos de acréscimo. No último lance da partida, aos 49 minutos, Paulo Vitor cruzou na medida para Lucca que cabeceou para o fundo do gol, no canto superior direito, virando a partida e levando os torcedores presentes no Jorjão a loucura.

Próximos confrontos

Agora, o Novorizontino volta a campo no sábado(27) contra o América-MG, fora de casa, no estádio Raimundo Sampaio. O CRB também volta a campo no sábado, em casa, no estádio Rei Pelé e enfrenta o Amazonas FC, pela segunda rodada do Brasileirão Série B.

A equipe de Alagoas enfrentaria o Bahia na próxima quarta-feira (24), pela semifinal da copa do Nordeste, mas segundo alguns portais, o jogo será adiado. Os times aguardam decisão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para saber se o jogo vai ocorrer na data inicial ou se será realmente adiada.