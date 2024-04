Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentaram neste sábado (20), pela 3ª rodada do Brasileirão. O resultado foi melhor para os alvinegros, que venceram por 3 a 0, quebrando o tabu de clássicos na Arena MRV.

Galo dominante

Os primeiros momentos do clássico foram de observação de ambas as equipes. O Cruzeiro, jogando como visitante, até tentou pressionar o Atlético no início do jogo, mas não conseguiu ameaçar o goleiro Everson.

O primeiro gol da partida saiu aos 25 minutos. Gustavo Scarpa fez ótima jogada e cruzou para a área. A bola encontrou Matías Zaracho que marcou um golaço de voleio, balançando as redes do Cruzeiro.

O segundo veio após mais uma boa jogada de Scarpa. Hulk recebeu na entrada da área e chutou cruzado, achando Paulinho que estava na pequena área. O atacante desviou a bola para dentro do gol, ampliando para o galo.

Aos 45 minutos, saiu o terceiro gol. Arana arriscou um forte chute de fora da área e surpreendeu o Anderson. O goleiro do Cruzeiro falhou, e o placar na Arena MRV mostrava 3 a 0 para os mandantes, com direito a provocação do lateral atleticano na comemoração.

No segundo tempo, o Galo continuou pressionando, mas sem efetividade desta vez. O cruzeiro, por sua vez, chegou a marcar com Rafael Elias, mas ele estava em posição de impedimento. Final de jogo: Atlético-MG 3 a 0.

Como fica?

Com essa vitória, o Atlético-MG conquista sua primeira no Brasileirão, chegando a 5 pontos e assumindo a quinta posição, de forma provisória.

Enquanto isso, o Cruzeiro sofre sua primeira derrota no campeonato, após uma vitória e um empate. O time fica com 4 pontos, ocupando provisoriamente a nona posição.

Próximos jogos:

O Atlético-MG volta a campo na próxima terça-feira (23) pela 3ª rodada da Copa Libertadores da América, contra o Peñarol do Uruguai, na Arena MRV, às 21h (de Brasília).

Já o Cruzeiro vai até o Chile pela 3ª rodada da Copa Sul-Americana, em um duelo contra o Union La Calera, também na terça-feira, às 21h (de Brasília).