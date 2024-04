Neste domingo (21) Ponte Preta e Coritiba se enfrentam pela primeira rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece no Estádio Moisés Lucarelli às 18h.

A Macaca terá dificuldades com o time paranaense, já que é cotado como um dos favoritos para subir de divisão, a vantagem em casa pode ser um dos fatores chaves para uma vitória.

Como chega o Coritiba?

O Coritiba teve um bom início de temporada, pelo Campeonato Paranaense, foi o segundo colocado na classificação geral do torneio, acumulando 21 pontos, com seis vitórias e três empates. O Coxa chegou até a semifinal, sendo eliminado no agregado por 2 a 0 pelo Maringá.

Guto Ferreira deverá fazer duas alterações comparado ao time base do estadual, sendo a escalação do volante Morelli e do ponta David da Hora.

O treinador não deverá contar também com o atacante Robson, artilheiro do clube de Curitiba, que já está a mais de um mês sem jogar por conta de uma artroscopia no joelho.

Provável escalação: Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson; Morelli e Vini Paulista; David da Hora, Figueiredo e Matheus Frizzo; Leandro Damião.

Como vem a Ponte?

Querendo superar a temporada passada, a Ponte Preta reforçou o time com 10 contratações para poder garantir a promoção nesta edição da segunda divisão.

Em seu início de temporada no Paulistão, após voltar à Elite do torneio, teve um início abaixo do esperado mas conseguiu se reerguer para chegar ao mata-mata do estadual.

Na ocasião, o time de Campinas chegou até as quartas-de-final contra o Palmeiras, perdendo por uma goleada de 5 a 1. Mesmo com a derrota, o desempenho gerou boas expectativas sobre o clube para a temporada.

Provável escalação: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Luis Haquin, Nilson Júnior e Gabriel Risso; Emerson Santos e Dudu Vieira; Iago Dias, Elvis e Matheus Régis; Gabriel Novaes.

Retrospecto

Contabilizando jogos das Séries A e B e a Copa do Brasil, Coritiba e Ponte se confrontaram em 42 oportunidades. A vantagem é do Coxa com 17 vitórias contra 15 vitórias da Macaca, sendo assim, 10 jogo empatados.

Entretanto, em jogos em casa, a Veterana apresenta números favoráveis pois dos 42 conflitos, 21 foram no Moisés Lucarelli.

Nessas 21 disputas, foram 14 vitórias da Ponte, cinco empates e 2 derrotas contra o Coxa. A última partida entre os dois ocorreu em 2021 pela última rodada da Série B, na qual a Macaca se saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 2.

Onde assistir?

O jogo acontecerá às 18h e poderá ser acompanhado por meio do streaming da TV GOAT, já na TV aberta poderá ser visto pela TV Brasil