O Santos estreou com vitória na Vila Belmiro ao vencer o Paysandu por 2x0 neste sábado (20). O jogo foi sem torcida devida a punição que time sofreu com o rebaixamento no ano passado após confusão da torcida santista. Em entrevista coletiva, Fábio Carille comentou sobre o confronto, sobre reforços e sequência do time.

Psicológico do time

“O grupo é experiente. Quem continuou (no Santos) sabia como seria o ano e todos os jogadores contratados vieram depois da queda. É um grupo que vai dar a resposta, como já deu muitas vezes. Bom que aconteça agora as coisas que não funcionaram bem e bom que aconteça com uma vitória que dá tranquilidade para travar, mas somos todos sabedores que precisa ser bem melhor.”

Primeiro tempo ruim

“Eu gosto de amanhã ou segunda ver em casa, para ter uma ideia melhor. Primeiro, erramos muito tecnicamente, muitos passes, não podemos aceitar, e com isso rival ficou no nosso campo. Erramos passe longe da marcação. A equipe se organiza com a bola no pé. Vai ficando muito complicado. Vou ver melhor.”

“Foi um primeiro tempo lento, com muito erro de passe por dentro. O jogo era chegar pelos lados, agredir a área. Começamos a forçar muito a bola no Enzo, erramos muito passe. O rival ganhou confiança, já tínhamos visto que era um time muito organizado. Tivemos dificuldade mais pela nossa postura do que qualquer outra coisa. Chegamos mais, agredimos mais, no pouco que melhoramos. Mas sabemos que podemos melhorar mais pelo que fizemos no Paulista, bom que seja no primeiro jogo e bom que a gente ganhou para melhorar mais”, completou o comandante.

Mudanças no intervalo

“Podem sim brigar por vaga. Grupo é equilibrado em várias posições. Chermont já deu resposta boa, Rodrigo foi muito bem. Pedrinho fez gol, deu resposta, pode ser. Nos dá opções para escolher os 11 para iniciar o jogo.”

Iniciar com Enzo Monteiro

“Ganhar sempre é importante. Penso que quando tecnicamente não está bem, não podemos deixar o rival jogar. Faz parte. O Enzo, acompanhei na Copinha, subiu lá atrás, mas existia um desequilíbrio muscular grande. Fez jogos no sub-20 e vimos. A nossa postura não ajudou que ele fizesse um jogo melhor. Estamos feliz com o que vem apresentando.”