A noite desse sábado (20) foi de clássico carioca no Maracanã. O Vasco enfrentou o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e foi derrotado por 2 a 1, com gols marcados por Ganso e Martinelli, em favor do Fluminense, e Pablo Vegetti, em favor do Vasco.

Após a derrota, Ramón Díaz cedeu entrevista coletiva aos jornalistas presentes no local. Essas foram as suas principais respostas.

Baixo público presente no Maracanã

A reportagem da VAVEL Brasil presente na entrevista coletiva perguntou à Ramón Díaz sobre como era absorvida internamente a questão da baixa disponibilidade de ingressos à torcida do Vasco para essa partida, o que ocasionou num público baixo para acompanhar à partida. O treinador revelou o seguinte:

"Me surpreendeu que num clássico tão importante do Rio tenha tão pouca gente. Não sei o motivo, não pode dizer. É uma lástima porque é um espetáculo de dois times que têm muita torcida, com muitos fãs. E o Vasco poderia ter enchido tudo. Me surpreendeu, parecia na pandemia (risos). Um jogo na pandemia. Se você dá a metade do estádio ao Vasco, ele vai encher. Não sei por que não se pôde (dividir o estádio)."

Em complemento de resposta à pergunta anterior à essa, Ramón já havia externado sua insatisfação com o fato de que foram disponibilizados poucos ingressos à torcida do Vasco para esse jogo:

"Merecíamos mais. O que está faltando é um pouco de tranquilidade. Corremos muito, mas antes de cruzar precisamos de um pouco mais de inteligência. Falta tranquilidade. O time corre e pressiona, mas falta. Teremos tempo para trabalhar esta semana. Estou contente com o plantel. A equipe faz gol. Não é que falta. Estaria preocupado se a equipe não tivesse chances e nem gol. A torcida nos acompanha. A gente poderia ter lotado o estádio, mas não se pôde. Não sei por quê, mas não pôde. Se permitissem, teríamos lotado."

Análise sobre a partida

Em resposta à uma das perguntas que recebeu durante a entrevista coletiva, Ramón fez uma breve análise sobre a partida do Vasco e algumas das chances claras que o time teve durante a partida:

"Entendo que o time não jogou bem no primeiro tempo. Fomos superados pela qualidade técnica que eles têm. Tivemos um par de situações com Pablo, depois tivemos algumas ocasiões em que poderíamos fazer o gol. No segundo tempo, melhoramos, fomos mais pulsantes. Tivemos uma situação muito clara com Rayan. Depois foi marcado impedimento com Clayton."

Leandro Amorim/Vasco

Uso de jovens no time

Em resposta a um dos jornalistas presentes na entrevista coletiva, Ramón analisou sobre o uso de jovens no time do Vasco:

"Não fomos claros no jogo. Creio que merecíamos um pouquinho mais porque a equipe sempre está lutando, estamos jogando com jovens. Rayan, David e outros jogadores jovens estão crescendo. Tivemos três jogos numa semana, temos pouca reposição, mas os jovens vão se adaptando e vão melhorar."

Esse foi o sétimo clássico de Ramón Díaz à frente do Vasco, seu terceiro diante do Fluminense. Foi sua primeira derrota para o tricolor enquanto comandante da equipe cruzmaltina.