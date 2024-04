O Vitória recebeu o Bahia, na tarde deste domingo (21), empatou por 2 a 2 e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro abriu um 2 a 0, mas viu seu rendimento cair e cedeu o empate.

Após a partida, o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva e reconheceu que o Vitória fez um bom jogo, mas lamentou a falta de atenção da equipe nos dois gols sofridos.

— Jogo cheio de alternâncias. O início do jogo bastante equilibrado. Depois tivemo 15 minutos que fomos melhores, fizemos o gol e exigimos boas defesas do goleiro adversário. Dos 10, 15 minutos finais do primeiro tempo sentimos dificuldade. A equipe deles subiu um pouco as linhas de marcação e ficaram próximos da nossa área. E a gente entendeu que era hora de mudar a estrutura, sair de um losango de meio e colocar três homens de frente. Colocamos o Mateus, que entrou bem. Voltamos fortes, criando inúmeras situações de gols. A gente conseguiu fazer o segundo gol.

— E, depois, tivemos cinco minutos de desatenção total, sofremos empate. Se pudesse recortar, mas o futebol é feio do todo. Momento de muita desatenção nossa. E, no final do jogo, ficou cheio de alternância. Qualquer um poderia ter feito o terceiro gol. A gente lamenta o resultado, até por ter feito 2 a 0. A gente fica com o gostinho de que deixou escapar. Ao mesmo tempo sabendo da grandeza do jogo, equilíbrio.

O técnico ainda defendeu o atacante Alerrandro, que deixou o gramado sob críticas.

— Alerrandro, no primeiro clássico aqui, deu assistência e fez gol. No segundo, fez gol na Fonte Nova. Foi artilheiro do estadual… Temos vários motivos para manter ele na equipe. Temos o Luiz Adriano, que é um jogador de muito potencial, o Gamalho, ou até o Iury Castilho, que faz a função. Mas o Alerrandro também ajuda muito na defesa e na pressão. As pessoas tendem a valorizar muito o que as pessoas fazem de ruim e esquecem o resto. Vamos sempre buscar o melhor para a equipe.

Agenda

O Vitória volta a campo no próximo domingo (28), quando visita o Cruzeiro, pela quarta rodada da Série A. A partida no Mineirão está marcada para as 16h (de Brasília) e será o primeiro compromisso do Rubro-Negro fora de casa na competição nacional.