O Botafogo teve uma atuação brilhante e venceu o Juventude por 5 a 1, neste domingo (21), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa vitória, a equipe liderada por Artur Jorge assume a 3ª posição, com 6 pontos. Por outro lado, o Juventude de Roger Machado cai para a 13ª colocação, com 4 pontos.

Fogão domina a primeira etapa

O Botafogo começou muito bem e conseguiu uma ótima vantagem em menos de 10 minutos. Aos 4 minutos, Júnior Santos aproveitou o rebote de um chute de Danilo Barbosa após um escanteio e mandou para o fundo da rede. Apesar do impedimento inicial marcado pelo bandeira, o VAR confirmou que o atacante botafoguense estava em posição legal.

Três minutos depois, o Botafogo teve um pênalti a seu favor. Danilo Barbosa roubou a bola, avançou para a área, driblou dois jogadores e foi derrubado por Lucas Freitas. Tiquinho Soares cobrou o pênalti, sem chances para Gabriel. Assim, o Botafogo abriu 2 a 0 com apenas 9 minutos de jogo.

Chocolate Glorioso

O Botafogo ficou com um jogador a mais a partir dos 37 minutos, quando o zagueiro Lucas Freitas, do Juventude, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Com a vantagem no placar e um jogador a mais, o Botafogo se soltou e marcou mais gols. O terceiro gol veio aos 9 minutos do segundo tempo, quando Júnior Santos fez um belo drible e deu a assistência para Danilo Barbosa, que finalizou com precisão como um centroavante, já dentro da pequena área.

Depois, uma obra de arte no Estádio Nilton Santos. Savarino cobrou falta sofrida por Hugo e acertou o ângulo de Gabriel, aos 16 minutos do segundo tempo.

Ainda houve tempo para Jacob Montes marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Foi aos 35 minutos da segunda etapa, após um belo passe de Diego Hernández. Ele apenas teve o trabalho de finalizar cruzado, sem chances para o goleiro.

Aos 39, o Juventude marcou seu gol de honra. Marcelinho cobrou o escanteio e Danilo Boza subiu mais alto que todos para diminuir a diferença.

Próximos jogos

O Fogão recebe o Universitário (PER) na quarta-feira (24), às 19h, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.

O Juventude terá a semana livre, já que só volta a campo no domingo (28), quando recebe o Athletico, pelo Brasileiro, às 18h30.