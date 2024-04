Na noite deste domingo (21), o São Paulo venceu a equipe do Atlético GO, no Estádio Antonio Accioly, pelo placar de 3 a 0, com os gols da partida tendo sido marcados por Calleri, Luciano e Ferreirinha fechou o placar. O duelo era válido pela terceira rodada do Brasileirão 2024 e marcava a primeira partida do tricolor após a demissão de Thiago Carpini do comando técnico.

Agradecimentos

Foto:Divulgação/São Paulo

Após a vitória, Milton Cruz elogiou o trabalho que vinha sido feito até então por Thiago Carpini e afirmou que a melhora do desempenho da equipe não tem relação com a queda do antigo comandante.

“Não tem nada a ver. Temos que agradecer pelo trabalho que ele vinha fazendo. Até então eu era o auxiliar dele. Não tinha muito a mudar. Coloquei o Alan no lugar do Ferraresi e o Pablo (Maia) e o Alisson lado a lado, com o André na frente. Abre possibilidades, jogo de choque. Fizemos o gol, tivemos mais oportunidades no primeiro tempo. Meus parabéns aos jogadores.

Relação com Casares

Milton também falou um pouco sobre a sua relação com o elenco e também com o presidente Julio Casares, que fez questão de contar novamente com os serviços do mesmo diante da sua gestão.

“Eu conheço bem os jogadores, estou há quatro anos aqui com o Casares. Ele me trouxe de volta, sabia da minha identidade dentro do clube. Agradeço muito a ele pela confiança. Quando você está no clube, você conhece bastante os jogadores há mais tempo. Tenho de agradecer ao Dorival também, ao Carpini. infelizmente, as coisas mudam e a gente tem de estar à disposição do clube.

O que Zubeldía vai encontrar ?

Após uma demissão turbulenta de Thiago Carpini, ficaram muitas dúvidas em relação ao mental que este elenco demonstraria ao novo treinador, mas Milton Cruz afirmou que o argentino irá encontrar um grupo extremamente forte.

“Zubeldía vai encontrar uma equipe bem unida, forte, um elenco muito bom, unido, os jogadores se gostam. Vai encontrar um time forte. Voltando Lucas, Rafinha, Rato, James. Vai nos ajudar.

Transição com o novo treinador

O interino também afirmou seu compromisso em fazer essa transição para o novo comandante.

“Vamos procurar ajudar ele o máximo possível, como sempre fizemos com outros treinadores, também. Somos funcionários do clube e estamos aqui para ajudá-lo. Eu já conheci de jogar contra algumas vezes, sei o modo de trabalhar, vamos procurar nos encaixar com ele e a comissão. Que ele seja feliz aqui.

Vitória Difícil

Foto:Divulgação/São Paulo

E por parte doa jogadores que estiveram em campo, o autor de um dos gols da partida, Luciano falou um pouco sobre o sentimento de voltar a vencer mesmo com toda a pressão sofrida pelo elenco nos últimos tempos.

“Vitória importante. Dificil, numa semana turbulenta no CT. A gente ficou triste com a demissão do Carpini, agradecer a ele. Agora é comemorar a vitória e o início de um novo trabalho. Vamos ajudar o novo treinador. Viemos com a proposta de dominar o jogo, conseguimos. Espero que o Zubeldía tenha gostado e ele possa nos ajudar também.

Próximo Compromisso

O São Paulo volta aos gramados na próxima quinta-feira (25), em que terá de enfrentar o Barcelona SC, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores 2024, no Estádio Banco Pichincha, ás 21h.