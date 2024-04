Os times do Espírito Santo vêm se preparando para a Copa ES que irá começar no próximo dia 27. Após a disputa do Campeonato Capixaba, que terminou no título do Rio Branco, no último dia 14, os clubes já se movimentam no mercado para fortalecer suas equipes, e não é diferente com o Porto Vitória.

O time da capital capixaba terá o “reforço” de Diogo Oliveira, atacante que estava disputando o Paulistão A3 com a equipe do Red Bull Bragantino II. O atacante disputou 15 jogos pela equipe de Bragança Paulista e contribuiu com 4 gols durante o campeonato. O clube de Diogo parou nas quartas de finais da competição, quando foram eliminados pelo Grêmio Prudente, mas isso não esconde o papel de destaque que o atacante teve durante o torneio. Diogo havia sido emprestado pelo Porto Vitória para disputar o Paulistão com a equipe B do Red Bull Bragantino.

Foto: Agência Futpress

O clube de Bragança não exerceu o direito de compra do atleta e por isso, ele retornou ao clube capixaba. Sobre seu tempo no futebol paulista, Diogo comentou: “Achei que fui muito bem e consegui evoluir bastante meu futebol, também consegui contribuir para nos resultados da minha equipe, então acho que foi muito proveitoso”.

O atacante afirma estar positivo e confiante sobre sua volta ao futebol de Espírito Santo: “Estou bastante animado, espero poder ajudar a equipe da melhor forma”.

O atacante com certeza será uma bela opção ofensiva para a equipe técnica do Porto Vitória durante a Copa ES. O atleta, também projeta um bom campeonato para sua equipe: “Espero conseguir conquistar o título junto com a equipe e ser um dos destaques da competição”.

O Porto Vitória nunca conquistou esse título e busca mudar esse cenário em 2024. Após cair nas semifinais do Campeonato Capixaba, o jovem clube, criado em 2014, terá mais uma oportunidade de afirmar seu espaço no futebol de Espírito Santo no seu aniversário de 10 anos. O Porto Vitória estreia no campeonato diante do Vilavelhense, no sábado, dia 27 às 15:00. A competição garante ao campeão uma vaga no Campeonato Brasileiro Série D de 2025, grande objetivo dos times que estarão participando do torneio.