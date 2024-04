No último sábado (20), o Cefat Tirol conquistou a vaga na grande final do Campeonato Cearense Série B, e consequentemente o acesso para a primeira divisão do estado.

A equipe derrotou o Itapipoca, por 4x2, com direito a três assistências do lateral-direito Renê, que vem sendo um dos destaques da competição.

“Feliz demais por auxiliar meu time a atingir o principal objetivo da temporada, que era o acesso para a série A. Espero continuarmos bem e focados para lutar pelo título”, afirmou Renê, que também projetou a grande final:

“Será um duelo complicado contra o Cariri, como pede uma grande final. Mas, estamos trabalhando forte para chegar bem para a decisão”, contou.

Cefat Tirol e Cariri se enfrentam no próximo sábado (27), às 16h, no Estádio Presidente Vargas.