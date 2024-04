Estudiantes e Grêmio se enfrentam nesta terça (23), no Estádio Jorge Luis Hirschi, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (horário de Brasília) com transmissão da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming.

IMORTAL EM BUSCA DOS PRIMEIROS PONTOS

Atual Lanterna do grupo C, o Grêmio vai até a Argentina buscando chegar aos primeiros pontos na competição. Nas duas primeiras rodadas, o imortal acabou sofrendo duas derrotas, sendo uma delas fora de casa para o The Strongest e uma em sua Arena para o Huachipato, não conquistando nenhum ponto até aqui e ficando na última posição de seu grupo.

Para o confronto de hoje, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o centroavante referência no ataque, Diego Costa, por problemas musculares.

Provável escalação: Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê (Gustavo Nunes), Dodi e Cristaldo; Soteldo e JP Galvão. Técnico: Renato Portaluppi

Desfalques: Diego Costa, Pavon, Mayk, Reinaldo, Jhonata Robert e Mila e André Henrique (lesionados).

ESTUDIANTES VISANDO A LIDERANÇA

A equipe de La Plata chega à terceira rodada brigando pelo primeiro lugar do Grupo C. Com uma vitória e um empate em dois jogos, os pinchas somam 4 pontos até aqui e estão empatados com a equipe do Huachipato, que leva vantagem no critério de saldo de gols e por isso fica com a liderança. Para a partida de hoje, a equipe conta com uma dúvida na zaga, já que o zagueiro Fede Fernandez sofreu lesão muscular e foi desfalque nos últimos jogos.

Provável escalação: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo (Fede Fernández), Zaid Romero e Gaston Benedetti; Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar e José Sosa; Thiago Palacios, Edwuin Cetré e Javier Correa (Guido Carrillo). Técnico: Eduardo Domínguez

Desfalques: Altamirano (lesionado).