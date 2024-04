Na sua segunda temporada defendendo o Anápolis, o goleiro Wellerson está na expectativa para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro.

Dono de uma das melhores defesas de Goiás nos últimos dois anos, o Anápolis tem no seu goleiro um dos pilares para buscar um acesso à Série C.

“Feliz pelo trabalho que venho realizando no clube e com a certeza de que estamos no caminho certo. Temos um grupo bastante qualificado e vamos iniciar nossa caminhada pensando grande, num acesso à Série C”, revelou o goleiro.

Aos 26 anos, o arqueiro acumula passagens por Veranópolis/RS, Cruzeiro/RS e São Luiz/RS até ser contratado pelo Anápolis. Pelo clube goiano, Wellerson espera repetir 2023 e fazer da sua equipe uma das menos vazadas da Série D.

“Estamos muito focados em fazer uma grande campanha. Nossa estreia acontece no próximo fim de semana, fora de casa, contra o Brasiliense. Estamos cientes das dificuldades que enfrentaremos, mas vamos lutar muito para buscar um grande resultado na estreia”, finalizou o goleiro.

Anápolis e Brasiliense se enfrentam no domingo (28), às 15h30, na Boca do Jacaré, pela primeira rodada do grupo A5 da Série D.