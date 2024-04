Com quatro gols em 19 partidas nesta temporada, Vitinho igualou as temporadas de 2019 e 2020, quando jogava pelo Athletico-PR e também marcou o mesmo número de gols. Ele fica atrás apenas da temporada de 2021, quando fez nove gols em 28 jogos, pelo Furacão.

Na estreia, contribuiu com duas assistências. Em seguida, marcou um gol contra o Vasco e, no último sábado, 20, também marcou na partida contra o Corinthians. Nesta temporada, já são quatro gols registrados. Todos foram feitos em um período de um mês e superam os gols feitos pelo atleta em 2023, quando ele jogava pelo Massa Bruta. O primeiro gol dele este ano foi em 17 de março, contra a Inter de Limeira. Depois, fez um gol contra o Coquimbo Unido-CHI, pela Sul-Americana. No Brasileirão, marcou contra o Vasco e o Corinthians.

O lateral-direito Nathan Mendes, que estava doente, e o meio-campista Lincoln, que se recuperou de uma lesão na coxa, retornaram aos treinos normais com a equipe. No entanto, é improvável que eles comecem como titulares.

Na Copa Sul-Americana, o Massa Bruta estreou com derrota dura contra o Racing-ARG, fora de casa, pelo placar de 3 a 0. A recuperação veio no jogo seguinte, contra o Coquimbo Unido, em casa, por 1 a 0.

Os argentinos são líderes do grupo com duas vitórias em dois jogos, somando seis pontos com cinco gols feitos e nenhum sofrido. O Coquimbo Unido segue na cola, com três pontos, sendo uma vitória e uma derrota, mas com 0; de saldo. A equipe brasileira tem o mesmo retrospecto, mas saldo negativo de 2



O lanterna do grupo é justamente o Luqueño, que ainda não marcou pontos.