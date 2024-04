Nesta terça-feira (23), o Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Argentinos Juniors, em confronto válido pela Copa Sul-Americana, no Estádio Diego Armando Maradona. O resultado e desempenho da equipe gerou grande revolta na torcida corinthiana, que repercutiu comentários negativos nas redes sociais.

A maioria dos comentários são de cobrança aos jogadores, principalmente direcionadas ao goleiro Cássio. Muitos torcedores consideram que o arqueiro corinthiano falhou no gol do Argentinos Juniors e que Carlos Miguel merece mais oportunidades na equipe titular.

Em entrevista à ESPN, após o fim do jogo, Cássio comenta sobre críticas que vem recebendo nos últimos meses. "A cobrança faz parte, mas não passar do limite, faltar respeito. Saíram muitos jogadores, eu era um dos mais velhos no ano passado, cobrança é grande. Errei em alguns gols, sim, mas parece que tudo de errado é minha culpa. Eu sou o culpado de tudo, sabe? Se sou o culpado, talvez o melhor seja sair". Disse.

Ele ainda deixa em aberto sobre sua permanência no clube. “Se esse for o meu último ano no Corinthians, estou preparado. Porque sou culpado de tudo. Eu estou indo em psicólogo, em psiquiatra, porque tá f***. Eu sou ser humano. Tá difícil, cara”. Concluiu.

Outro jogador que se posicionou após derrota para o Argentinos Juniors foi Paulinho. Ele disse que não falta padrão de jogo.

“É como falei depois do último jogo, o jogo não é como treino que você vai ter 50 chances. Você vai ter uma e precisa fazer o gol. Temos que aproveitar as oportunidades. Não adianta falar, temos que agir, já passou da hora de agir”. Comentou em entrevista à ESPN.

O clima não está nada legal para a equipe corinthiana, que já soma 4 jogos sem balançar as redes e 3 derrotas consecutivas. Jogadores e comissão técnica se unem em um tempo de agir mais e falar menos.

“Responsabilidade é nossa, dos jogadores, temos que ter esse discernimento e essa sabedoria, nós que entramos em campo. Não temos o que falar, temos que agir”. Completou, Paulinho.

O Corinthians volta a campo para tentar reverter a situação no próximo domingo (28), contra a equipe do Fluminense, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.