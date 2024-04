O Grêmio conquistou seus primeiros três pontos nesta edição de Conmebol Libertadores após vencer o Estudiantes de La Plata, por 1 a 0, fora de casa com um jogador a menos, e com isso consegue ainda sonhar com a classificação para a próxima fase da competição, depois dessa grande e sofrida vitória o técnico Renato Portaluppi falou um pouco da importância desse jogo e sobre o que achou do desempenho de sua equipe.

"Hoje fomos quase perfeitos, porque perfeito é muito forte, mas o time se comportou bem, soube suportar a pressão do adversário, o apoio da torcida deles, jogaram como um time experiente. Mais cedo ou mais tarde teríamos espaço, apesar de ter um jogador a menos" - Disse Renato no fim da partida.

O treinador também destacou um pouco de sua estrategia usada nessa partida e disse que já sabia que seria um jogo de muito contato físico. "Sabíamos que era um jogo pegado, procurei colocar um time forte, alto no campo e deixei nossos garotos para o segundo tempo que eu sabia que iriam dar espaço. Todos cumpriram bem o papel, o que foi determinado" - Contou o técnico

Renato também contou um pouco da dificuldade que foi de encarar a torcida do Estudiantes e diz que gostou do empenho do time e sobre a importância que foi sair vitorioso desse jogo. " É muito difícil jogar aqui, torcida faz uma festa pesada, mas gostei muito do que meu time fez em campo. Uma vitória que nos recoloca na briga por vaga na próxima fase, buscamos os três pontos que deixamos de ganhar na Arena. Já elogiei bastante meu grupo pelo que fizeram hoje em La Plata"

Com essa vitória, o Grêmio volta a ter esperanças de que conseguirá se classificar para o mata-mata, foi importante também para recuperar a confiança do elenco e dos torcedores. O time ainda ocupada a última colocação do Grupo C, mas já vê essa vitória como um combustível para lutar por uma melhor colocação.