Nesta quarta-feira (24), o Athletico-PR levou a melhor sobre o Danubio e venceu o adversário por 1 a 0 fora de casa, em confronto realizado pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai.

O único gol da partida foi marcado pelo lateral-direito Madson, que decretou o triunfo do Furacão contra os uruguaios, ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o Athlético-PR manteve os 100% de aproveitamento na Sul-Americana e se isolou na liderança do grupo E, com nove pontos conquistados em três partidas.

Após a partida, o técnico Cuca minimizou a atuação discreta do time paranaense no triunfo sobre o Danubio no Uruguai, mas o treinador também destacou o alto aproveitamento do Furacão, que chegou a 10 vitórias em 11 jogos sob o seu comando.

"Foi um jogo muito pegado. Pessoal do Danubio corre muito. É um time muito pegador. Nós não estivemos em um dia tecnicamente muito bom. Jogadores que têm uma técnica refinada hoje tiveram uma dificuldade maior, principalmente no segundo tempo".

Além disso, o treinador do Athletico-PR também não perdeu a chance de cutucar o Manchester City e o Real Madrid, após o apito final contra o Danubio pela fase de grupos da Sul-Americana.

"O mais importante é que o time alternativo consegue passar. Nas trocas, quatro meninos da base. E sai com uma vitória em cima do vice-líder. Com 11 jogos que a gente tem no Athletico, são 10 vitórias. Nem City e o Real Madrid têm isso. Então, temos que valorizar".

Para sonhar com o tricampeonato, o Furacão volta a campo pela Sul-Americana apenas no dia 8 de maio, numa quarta-feira, às 19h (horário de Brasília) contra o Rayo Zuliano, na Venezuela.

O próximo compromisso do Athletico-PR será pelo Campeonato Brasileiro e o desafio dessa vez será contra o Juventude no domingo (28), às 18h30, no Alfredo Jaconi, através da quarta rodada.

Veja abaixo os próximos compromissos do Athlético-PR na temporada

28/4, domingo, 18h30: Juventude x Athletico (Brasileirão)

1/5, quarta, 18h: Ypiranga-RS x Athletico (Copa do Brasil)

5/5, domingo, 16h: Athletico x Vasco (Brasileirão)

8/5, quarta, 19h: Rayo Zuliano x Athletico (Sul-Americana)