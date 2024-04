O terceiro jogo do grupo B da Libertadores será de um time que Luís Zubeldía comanda atualmente, contra o outro que já comandou. O São Paulo visitará o Barcelona em Guayaquil às 21h no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor conquistou uma grande vitória diante o Atlético Goianiense fora de casa por 3 a 0, tomando as ações da partida desde o início e venceu com tranquilidade. A equipe paulista não iniciou bem o torneio: 2 derrotas e 1 vitória, atualmente ocupando a décima quarta colocação.

Ainda no comando de Thiago Carpini, o São Paulo na última rodada da Libertadores venceu o Cobresal no Morumbis pelo placar de 2 a 0 em uma partida que foi marcada por vaias ao ex - comandante mesmo com a vitória.

Tendo em vista os resultados negativos no começo da temporada, Carpini foi demitido do São Paulo a pedido de muitos torcedores que pediam incansavelmente a saída do treinador. Agora a expectativa é grande por conta da possível estreia do novo treinador Luis Zubeldía no jogo de hoje.

Como Zubeldia organiza seu time

Treinador que opta por uma estratégia mais sólida defensivamente, rápida e objetiva no ataque. Em campo seguindo os esquemas 4-2-3-1 ou 4-3-3, prezando por ligações diretas ao centroavante, construção das jogadas com laterais e pontas abertos, colocando velocidade lá na frente

Desfalque de 4 jogadores

Lucas Moura e James Rodriguez seguem fora por tempo indeterminado, já Rafinha e Wellington Rato também estão lesionados, mas podem reforçar a equipe nos próximos jogos de um possível mata-mata.

O Barcelona venceu na última rodada do Campeonato Equatoriano o time do El Nacional por 1 a 0. Atualmente a equipe possui um desempenho mediano, ocupando a sexta posição com 15 pontos ganhos.

Na Libertadores, empatou com o Talleres por 2 a 2 em casa em um jogo bem movimentado. O Barcelona ocupa a terceira posição do grupo B com 2 pontos ganhos

O Barcelona não terá seu novo técnico no jogo por um motivo inusitado

O time é comandado pelo novo técnico Ariel Holan, entretanto ele não estará no banco de reservas por conta de dificuldades para se mudar a Guayaquil. Quem estará no banco será Germán Corengia, técnico interino.

Essa ausência importante do rival certamente será algo que o São Paulo irá explorar, já que o time equatoriano não possui uma estratégia fixa.

Histórico de partidas entre os times

As duas equipes possuem números equilibrados no confronto, se enfrentaram quatro vezes, uma vitória para cada lado e dois empates.

O último jogo entre as equipes foi quando o São Paulo conquistou seu primeiro título da Libertadores há trinta e dois anos atrás que contou com a vitória do Barcelona por 2 a 0

Arbitragem:

Árbitro: Juan Gabriel Benitez (Paraguai)

Assistentes: Eduardo Cardozo (Paraguai) e Júlio Aranda (Paraguai)

Var: Derlis Lopez (Paraguai)

Provável Escalação do Barcelona: Mendoza, Suárez, Ramírez, Sosa, Chalá, Gaibor, Arroyo, Días, Corozo, Rojas e Obando.

Provável Escalação do São Paulo: Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa, Welington, Pablo Maia, Alisson, Luciano, André Silva e Calleri.