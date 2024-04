A tarde dessa quinta-feira (25) foi para sacramentar o que se vinha falando há algumas semanas: Romário voltará a jogar futebol profissionalmente.

Aos 58 anos de idade e ocupando cargo no Senado Federal, Romário voltará a atuar competitivamente pelo América-RJ, que disputará a Série A2 do Campeonato Carioca a partir de maio.

Um detalhe importante é o fato de que Romário, além de jogador, é presidente do América. Ele foi eleito em novembro de 2023 e ocupará a cadeira máxima da direção do clube até 2026.

Em boa forma

Mesmo aos 58 anos, Romário ostenta boa condição física. Longe de estar na mesma disposição que tinha em seus tempos de atleta profissional em tempo integral, ainda sim consegue se destacar em relação aos demais.

Prevalece, como esperado, a sua técnica. Segue com um primeiro toque muito eficiente e jogadas de toque curto em velocidade. O toque de primeira também está em dia, mas ainda longe do tempo de bola necessário para ser competitivo.

Claro que qualquer análise tática sobre o desempenho do jogador precisa passar também pelo nível de exigência do campeonato. Tendo este em mente, parece que Romário não terá dificuldades para encontrar um velho conhecido: o caminho do gol.

Abraçado pelo grupo

Uma coisa notável durante a atividade de treino foi o apoio de todo o grupo do América à presença de Romário. Ficou perceptível a admiração da integralidade do elenco pelo campeão do mundo.

Ao final da atividade, todos os jogadores, membros da comissão e do estafe do América presentes tiraram foto com o ídolo. Inclusive, o repórter da VAVEL Brasil presente na cobertura também aproveitou a oportunidade para ter seu registro com o atleta.

Acessível

Outro aspecto destacável do treino dessa tarde foi o quão acessível esteve Romário. Foi todo sorrisos durante a atividade e, ao final dela, cedeu rápida entrevista coletiva para atender aos jornalistas presentes no local.

Ele respondeu a seis perguntas, todas de maneira bem humorada.

Sensação de treinar

15 anos desde seu último treino profissional, Romário voltou a um campo de treinamento. Perguntado sobre a sensação, o Baixinho respondeu o seguinte:

"Em relação ao treino, eu estou cansado para c*. Daqui a pouco vem a marca aí me buscar, para quem está há 16 anos sem treinar. Eu acredito que o geral aqui até deu para correr um pouquinho. E a ideia é que a gente vai conversar daqui para frente. Quero deixar uma coisa bem clara para todos. Eu não vou disputar o campeonato. A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas. Até porque o mais importante para o América nessa competição é a questão técnica."

Seu objetivo nesse retorno

Romário fez bem claro qual seu objetivo nesse retorno aos gramados:

"O meu objetivo aqui, o maior de todos aqui é ter a oportunidade de jogar com o meu filho. Eu já ouvi, leio aí, não só no futebol, muitos atletas têm esse objetivo. Eu estava lendo hoje, inclusive, o Lebron James, com essa possibilidade de jogar com o filho dele em que vem, o Rivaldo já teve essa possibilidade, pouquíssimos tiveram e muitos quiseram. E eu vou ter essa oportunidade."

Jogador-presidente

Da maneira irreverente à qual está habituado a responder à imprensa, Romário comentou sobre a dinâmica de ser jogador e presidente do América em simultâneo:

"(Se tiver um pênalti) O presidente vai pedir ao treinador para bater. Se o treinador decidir que ele não vai bater, o treinador vai sair e o presidente vai bater de qualquer jeito. Cara, isso é uma responsabilidade para o presidente."

O objetivo do América em 2024

"O objetivo do América, como todos sabem, eu já coloquei e vou repetir. Por mais que seja difícil, é ser campeão dessa segunda divisão. Para o ano que vem a gente vai. Para a gente disputar a divisão principal do nosso campeonato carioca."

O América-RJ estreia na temporada 2024 em 18 de maio, quando enfrenta o Petrópolis no estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. Será a primeira oportunidade de atuar profissionalmente ao lado de seu filho, Romarinho, para Romário.