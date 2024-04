Em crise, Ituano encara embalado Operário em casa

Dois times em momentos completamente opostos em 2024. Este é o cenário para partida desta sexta-feira (26), entre Ituano e Operário, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 19h, no estádio Novelli Júnior.

Mandante, o Galo de Itu busca sua segunda vitória em 2024. A equipe, que flertou com a queda para a Série C do Brasileirão em 2023, começou o ano da pior forma possível, com a pior campanha do Campeonato Paulista, que culminou no rebaixamento para Série A2.

No estadual, além da lanterna, o time teve o pior ataque da competição, com apenas cinco gols marcados, e a defesa mais vazada, com 19 gols sofridos em 12 partidas. Além disso, foi a equipe que mais perdeu, com oito derrotas.

Para completar o péssimo início de ano, o clube caiu na primeira fase da Copa do Brasil, quando foi derrotado pelo São Luiz por 2 a 1. A única vitória até aqui foi em cima do Corinthians, em janeiro.

Em sua estreia pela Série B, a equipe foi derrotada fora de casa para a Chapecoense, por 3 a 1 e, em casa, busca se reabilitar e reencontrar o caminho das vitórias.

Do outro lado, o Operário chega para o confronto fora de casa depois da vitória na estreia da Série B diante do Avaí por 1 a 0. O fantasma, que ano passado disputou a terceira divisão, teve um bom começo de ano.

A equipe chegou até às semifinais do Campeonato Paranaense e, na primeira fase, teve a segunda defesa menos vazada, com oito gols sofridos em 11 partidas. No mata-mata, a equipe caiu para o Athletico-PR.

Esta será apenas a terceira vez na história que Ituano e Operário se enfrentarão. Os dois primeiros encontros entre as equipes aconteceu na Série B de 2022. No primeiro turno, o time paranaense levou a melhor por 3 a 2, já no segundo turno, o empate por 0 a 0 prevaleceu.

Ituano deve ter alterações no meio

O técnico Alberto Valentim pode sacar do time titular os meias Lipe e o atacante Bruno Alves, que foram substituídos durante a derrota para a Chapecoense. Com isso, o volante Rodrigo deve assumir a titularidade no meio campo.

Na frente, Salatiel e Vinicius Paiva disputam a posição no ataque para atuar ao lado de Bruno Xavier. Por outro lado, a equipe não contará com o atacante Pablo Diogo, que se machucou nos treinamentos e deve perder o restante da temporada.

Provável escalação: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Wálber, Marcel e Eduardo Diniz; Miquéias, Rodrigo (Lipe Gadol), José Aldo e Eduardo Person; Bruno Xavier e Vinícius Paiva (Salatiel).

Treinador do fantasma tem dúvidas na defesa e no meio

Rafael Guanaes deve mandar a campo o que tem de melhor para buscar a segunda vitória seguida na Série B. Mesmo com um confronto contra o Grêmio pela Copa do Brasil no meio de semana, o técnico não tem intenção de preservar os titulares para logo mais.

Entre os 11 iniciais, duas disputas estão em aberto. Na lateral direita, Yago Rocha e Sávio brigam para ver quem começará em campo. No meio, Alisson Taddei e Cássio Gabriel, que entrou no segundo tempo da última rodada, são os candidatos para a titularidade.

Provável escalação: Rafael Santos; Yago Rocha (Sávio), Willian Machado, Allan Godói e Arthur Neves; Índio, Vinicius Diniz, Alison Taddei (Cássio Gabriel); Erik Bessa, Felipe Augusto e Rafael Oller.

Arbitragem

Árbitro: Bruno Nogueira Prado (BA);

Assistente 1: Daniella Coutinho Pinto (BA);

Assistente 2: Schumacher Marques Gomes (BA);

VAR: Vayran da Silva Rosa (SC).