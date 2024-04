Livre para assinar com qualquer equipe, meia Cesinha quer dar sequência ao bom momento

Camisa 10 do Figueirense no Campeonato Catarinense, o meia Cesinha é um dos poucos atletas que ainda podem ser inscritos por clubes que disputam as Séries A e B. Por ter rescindido o seu contrato com ao alvinegro ainda em Março, o jogador está livre para assinar com qualquer agremiação do país. Cesinha fala sobre a expectativa de definir o seu futuro.

"Venho de um bom início de ano no Figueirense e desejo dar sequência à essa fase especial. Meu empresário vem falando com alguns clubes, mas ainda não houve um acerto definitivo. Tenho certeza que posso ser bastante útil para um time com ambições no cenário nacional" afirmou.

Cesinha disputou 12 partidas do Campeonato Catarinense e foi titular em todas. Além disso, deu três assistências. O piauiense despontou na Copa São Paulo de 2020, quando liderou o Internacional rumo ao título sobre o Grêmio. Aos 23 anos, Cesinha acredita ser questão de tempo voltar a defender um dos grandes clubes do país.

"Sei do meu potencial. Quero voltar a jogar o mais rápido possível e dar a minha parcela de contribuição para o sucesso de um grande time do país" definiu.