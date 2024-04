Diniz diz que empate contra Cerro Porteño foi justo para as condições que teve no jogo

O Fluminense empatou nessa quinta-feira (25), com o clube paraguaio, Cerro Porteño, no estádio General Pablo Rojas. O placar foi 0 a 0 em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Após o duelo, técnico Fernando Diniz afirmou que o resultado foi justo e falou sobre a situação de John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur, afastados por indisciplina.

Ao comentar sobre o desfalque do quarteto de jogadores afastados após realizarem uma festa no momento de concentração para o clássico contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro, Diniz disse não saber previsão da volta dos jogadores e definiu a indisciplina como “inadmissível”.

“Em relação aos jogadores, foi algo inadmissível, ainda mais nos tempos de hoje. A gente espera que sirva de correção para esses e para outros, para o futebol brasileiro levar mais a sério o futebol profissional. Há muitas famílias envolvidas. A gente tem que trabalhar com respeito e o máximo de empenho para que as coisas aconteçam de maneira correta". Disse Diniz.

O treinador falou ainda que um dos adversários do Tricolor Carioca foi o campo pesado, semelhante à da Ilha do Retiro da época que jogava, a grama segurava a bola e o jogo acabou ficando lento. Mas que souberam "jogar o jogo" e que erraram pouco.

“Tivemos poucas chances também, o resultado do jogo acabou sendo justo, o time merece ser elogiado porque taticamente cumpriu sem tomar riscos desnecessários o que o jogo pedia para hoje, embora quiséssemos ganhar, mas soubemos jogar e saímos com um empate que valeu a pena pelas dificuldades que falei que tivemos hoje”. afirmou Diniz.

Diniz comentou ainda que vem pensado mais nas sequências de jogos do que com planejamento. Com a lesão de André na partida, que não sabe quanto tempo irá ficar afastado e como os jogadores irão reagir. Além disso, há as viagens e o comportamento dos jogadores precisa ser analisado para sempre colocar o melhor Fluminense em cada partida:

“Provavelmente não vamos conseguir fazer o que queremos, mas vamos saber fazer aquilo que precisamos nesses jogos que temos pela frente. A gente espera de fato conseguir atuar bem. Quando achar necessário fazer as mudanças necessárias, vamos fazer”. Analisa o treinador sobre as condições do clube.

Gramado do próximo adversário: Neo Química Arena

“O campo do Corinthians é excelente, mas é diferente, oposto do de hoje. E quem não joga lá constantemente, não é fácil de se jogar, é só excelente, é mais rápido do que o do Beira-Rio, grama misturada, sempre baixinho, molhado. Ele beneficia quem joga sempre, que é o Corinthians”, comentou também o treinador, sobre o próximo confronto contra o Corinthians, fora de casa, neste domingo (28).

Ele também elogiou o goleiro Fábio o chamando de “espetacular”: “pela idade que tem, o que faz, como se comporta e para um homem com 43 anos é um símbolo para ele, que infelizmente não disputou copa do mundo, que deveria ter disputado pelo menos uma, que é um craque, diferenciado como goleiro e como pessoa, fico honrando de trabalhar com um cara desse nível aqui”.

Gol anulado de Arias

“Enquanto ao gol parece que o VAR foi bem anulado, ainda não vi a imagem. Não tenho muitas questões da arbitragem, acho que usou o critério dos dois lados e deixou o jogo correr, que é o estilo da própria Libertadores, não tenho queixas", afirmou.