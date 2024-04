Local: Manta - Equador Horário: 23h Onde assistir: Paramount +. Tempo real: VAVEL Brasil

O Delfín será o oponente pela primeira vez na história. O Emelec, de Guayaquil, é o adversário mais frequente contra o qual o time colorado competiu, em oito ocasiões. A LDU tem sido um obstáculo. A equipe de Quito foi responsável pela última derrota do Inter, em 2009, e saiu vitoriosa em três dos quatro jogos contra o Inter. A última vez que o Colorado enfrentou equatorianos foi em 2022, também na Sul-Americana. Na estreia do torneio, como visitante, sob o comando de "Cacique" Medina, ocorreu um empate de 2 a 2 – com gols de Mauricio e Wesley Moraes. Pouco mais de um mês depois, no Beira-Rio, já com Mano Menezes, houve uma goleada de 5 a 1 – com tentos de Dourado (3), Estevão e Quiñónez contra.

Ao contrário do Delfín, que vive má fase mas está bem no grupo, o Inter se encontra em situação não muito favorável. São apenas dois pontos em dois jogos, com dois empates. A terceira colocação começa a incomodar, já que uma derrota hoje significaria ficar mais distante da classificação para a próxima fase. No Campeonato Brasileiro, que acaba de começar, o Inter soma seis pontos, sendo duas vitórias e uma derrota. Com isso, a equipe aparece na sexta colocação.

No campeonato nacional, o Delfín ocupa a 14ª posição, sendo 16 times no total. São nove partidas, com apenas uma vitória, três empates e cinco derrotas. Em caso de vitória na noite de hoje, mesmo em má fase, os equatorianos podem assumir a ponta do grupo, já que o líder, Belgrano, tem apenas cinco pontos.