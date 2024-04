Buscando o topo da tabela, Santos e Avaí se enfrentam pela série B do Brasileirão

Na noite desta sexta-feira (26), em partida válida pela segunda rodada da série B do Campeonato Brasileiro, o Santos encara o Avaí, na Ressacada, às 20h. Buscando a segunda vitória para assumir a liderança da tabela.

A equipe mandante vem de duas derrotas e um empate. No dia 20, perdeu para o Brusque, por 2 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida da semifinal do estadual. Já no sábado (23), empatou com o mesmo Brusque, em 2 a 2, na Ressacada. E na última sexta-feira (19), foi superado para o Operário, por 1 a 0, fora de casa, na estreia da segunda divisão.

O Peixe chega de duas vitórias e uma derrota. No dia 31, venceu o Palmeiras, por 1 a 0, na Vila Belmiro, no jogo de ida na final do estadual. Já no domingo (7), perdeu para o mesmo Palmeiras, por 2 a 0, no jogo de volta da decisão do Paulistão. E no último sábado (20), derrotou o Paysandu, por 2 a 0, na Vila Belmiro, pela estreia da série B.

O retrospecto nos últimos cinco confrontos é favorável para o Santos, que conta com duas vitórias, contra uma do Avaí, além de um empate. O último duelo ocorreu na 36ª rodada do Brasileirão de 2022, na Vila Belmiro, onde as equipes empataram em 1 a 1. O goleiro João Paulo é o único atleta que estava neste duelo e estará presente no de hoje também.

Avaí

Sem baixas, o técnico terá a disposição, o volante Pedro Castro, o lateral-esquerdo Mário Sérgio e o atacante Ademilson que não participaram da estreia treinaram com o grupo. Além deles, o zagueiro Gustavo Vilar e o volante Zé Ricardo também ficam à disposição.

Santos

O comandante não conta com Aderlan que vai operar a mão esquerda. Além do atacante Pedrinho, com desconforto no púbis não vai estar disponível. Apresentados nesta semana, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar e os meias Patrick e Serginho, não viajaram com o grupo.

Prováveis escalações

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Tiago, Alan Costa, Willian Maranhão; Judson, Ronaldo, João Paulo; Pottker, Garcez e Hygor. Técnico: Eduardo Barroca.

Santos: João Paulo; JP Chermont, Joaquim, Gil, Hayner; João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano; Otero, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistentes: Rafael Trombeta e Lucas Costa Modesto

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira