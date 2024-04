Sport vence Vila Nova e mantém os 100% de aproveitamento na Série B

Nesta sexta-feira (26), o Sport levou a melhor sobre o Vila Nova e venceu o adversário por 2 a 0, em confronto realizado pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Os gols da partida foram marcados por Rafael Thyere e Gustavo Coutinho, que decretaram o triunfo dos pernambucanos na competição nacional.

Com o resultado, o Sport Recife se manteve na vice-liderança da Série B nos seis pontos conquistados, somente ficando atrás do Santos pelo número de gols sofridos.

Dessa forma, o Leão da Ilha também manteve os 100% de aproveitamento na competição nacional, com duas vitórias em duas partidas disputadas até o momento.

Por outro lado, o Vila Nova conheceu sua primeira derrota e ficou estacionado na sétima colocação, com os mesmos três pontos conquistados na estreia, contra o Guarani.

Além disso, o Sport também é o único time do país que detém a maior invencibilidade do futebol brasileiro, entre os clubes da Série A e B nesta atual temporada, incluindo oito vitórias e cinco empates em 13 jogos, somando todas as competições.

Atuando em seus domínios, o Sport começou a partida pressionando e teve sua melhor chance aos 17 minutos, com Gustavo Coutinho, que recebeu cruzamento de Lucas Lima e o atacante acertou um lindo voleio para a boa defesa do goleiro Denis Júnior, que evitou o primeiro gol dos pernambucanos.

De tanto insistir, o Sport conseguiu abrir o placar aos 26 minutos, com o zagueiro Rafael Thyere, que apareceu dentro da pequena área, subiu mais alto e cabeceou para as redes, fazendo 1 a 0, após cobrança de escanteio batida por Christian Ortiz.

Mesmo em desvantagem, o Vila Nova não se entregou e quase chegou ao empate com Alesson, que bateu truncado, para fora, sem levar perigo para a meta defendida pelo goleiro Caíque França.

Antes do intervalo, os pernambucanos seguiram ocupando o campo de ataque em busca do segundo gol aos 44 minutos, com o volante Felipe, que finalizou sem nenhum perigo para a meta adversária.

Na volta para a segunda etapa, o Sport ampliou sua vantagem no marcador e dessa vez com o atacante Gustavo Coutinho ao seis minutos, que recebeu ótimo passe de Lucas Lima, que apareceu na segunda trave e só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo das redes.

Após o segundo gol, o Leão da Ilha continuou em cima e quase marcou mais um clássico.

Próximos compromissos

Antes de enfrentar o Coritiba, o Sport retorna aos gramados na próxima terça-feira (30) , contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Em contrapartida, o Vila Nova vai em busca de recuperação e o desafio dessa vez será contra o Operário no sábado (4), através da terceira rodada da Série B, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.