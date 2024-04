Maikon Aquino é esperança de gols do Avenida na luta pelo acesso ao Brasileirão Série D

Oito jogos, um gol e uma assistência no Rio Grande do Sul. Depois de iniciar a temporada jogando pelo São José (SP), Maikon Aquino foi contratado pelo Avenida para disputar o Gauchão e recebeu elogios durante os 523 minutos em que esteve em campo. Natural de Siqueira Campos (PR), o atacante enaltece a competitividade do Brasileirão Série D, próxima competição no calendário do Avenida em 2024.

“Pelo que conversamos, a ideia é usar todas as lições que aprendemos durante o Estadual deste ano para entrar 100% ligados na Série D. Conquistar esse acesso significaria entrar para a história do clube. Isso não tem preço. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso continuar treinando bastante e trabalhando de forma séria para competir em bom nível. Vejo muito potencial em nosso time, queremos dar orgulho aos torcedores”, salientou.

Logo nas três rodadas iniciais da Série D, o Avenida enfrentará equipes como Cascavel (casa), Hercílio Luz (fora) e Novo Hamburgo (casa). Maikon Aquino, por sua vez, prefere não escolher adversário e quer encarar qualquer desafio com a mesma postura.

“Se você observar, são equipes que jogam a 1ª divisão de seus respectivos estados. Então, tudo indica que serão partidas complicadas. Mas nós também temos muita qualidade”, afirmou.

O Avenida chegou ao cenário nacional pela primeira vez em 2019, quando estreou na Série D. No mesmo ano, jogou Copa do Brasil e avançou até a 2ª fase, sendo eliminado pelo Corinthians. Esse acesso à Série C que o atual elenco vai buscar seria inédito na história do clube.

“Sabemos da responsabilidade e expectativa envolvendo esse torneio. Prometemos entrega total, podem ter certeza de que todos aqui vão se dedicar ao máximo”, destacou Maikon.

A estreia do Avenida na Série D do Campeonato Brasileiro ocorre neste sábado (27), a partir das 15h30, no estádio Eucaliptos – que tem capacidade para quase 4 mil pessoas. Na primeira fase classificatória, são disputadas 14 rodadas. Os quatro melhores colocados de cada grupo avançam de fase. O time gaúcho está no grupo H.