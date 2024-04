Carille mantém pés no chão, mas admite Santos como favorito na Série B

Santos vence Avaí pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro com gols de JP Chermont e Júlio Furch na Ressecada.

Na coletiva, Carille assumiu o Santos como candidato favorito para o título, mas mantendo os pés no chão. Segundo o treinador, ainda faltam 36 rodadas e sua equipe precisa manter o nível de concentração para conquistar seus objetivos.

“Somos um candidato fortíssimo ao acesso e ao título. Temos que manter a humildade aqui dentro. Faltam 36 rodadas, mas se continuarmos com esse nível de concentração até o fim, certamente vamos conseguir igualar o nível”, disse Carille.

O técnico do Peixe disse que sua equipe encontrou dificuldades no primeiro tempo devido ao vento, o qual o adversário se aproveitou para atacar.

“Foi uma vitória consistente, com o time concentrado o tempo todo. Sabíamos da estratégia do Avaí de atacar no primeiro tempo com o vento a seu favor, mas nos portamos bem. Voltamos concentrados, rodamos a bola. No primeiro gol do Chermont, tivemos muito controle da posse. Estou muito feliz”, afirmou o técnico.