Meia década de angústia: o retorno do Santo André à elite paulista

A alma andreense começou a ser lavada no clássico frente ao São Caetano (Foto: Djalma Vassão/ Gazeta Press)

1848 dias; 44.355 horas; 2.661.300 minutos; 159.678.000 segundos. A conta é extensa, mas não pode ser dito que o sofrimento e a espera do torcedor andreense nos últimos cinco anos foi algo incalculável. Aliás, tudo o que vivemos é passível de cálculos. E suas resoluções tornam-se ainda mais fáceis quando o objetivo, antes distante, é finalmente alcançado. Os infinitos números citados acima separam a derrota para o rival São Bernardo, em 09/04/2011, às 18h, quando o apito final soou, e 30/04/2016, às 21h, no exato instante em que o Santo André pode, enfim, festejar seu retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista ao empatar sem gols com o Barretos na casa do adversário.

Mas o que seria para a maioria das pessoas um simples acesso para uma competição estadual, principalmente quando estamos nos referindo a uma equipe campeã da Copa do Brasil? Sério, uma equipe que há dez anos atrás calava a maior torcida do país no Estádio do Maracanã hoje festeja tanto o título da segunda divisão paulista? Não há nada demais nisso... Contudo, é como diz uma famosa frase, estampada na bandeira da cidade frequentemente vista no Estádio Bruno José Daniel: "Nunca vão entender!". E realmente, nunca irão mesmo. Que me desculpem todos os outros torcedores, fanáticos ou não, mas o título e o retorno do Santo André à elite vai muito além de uma taça. Foi um grito de liberdade intalado na garganta de um povo. É acima de tudo uma questão de justiça. Desde a falha (vamos dizer assim) na decisão do Paulista de 2010, que nos custou a conquista daquela taça, tudo, abosolutamente TUDO deu errado para nós. Mas nós andreenses jamais deixamos de acreditar, até quando fizeram de tudo para destruir nosso mais precioso patrimônio, estivemos lá alentando a plenos pulmões, evitando o pior...

E agora, ano por ano, pedra por pedra, relembre a trajetória angustiante do Ramalhão até o lugar de onde jamais deveria ter saído...

2010/11/12: Rebaixamentos e lamentos...

Dois anos anos antes da queda para a Série A-2 do Paulistão, o Santo André fazia sua melhor participação na história do torneio. O forte Ramalhão de Bruno César e companhia chegou à decisão para enfrentar o brilhante Santos de Neymar, Paulo Henrique Ganso e Robinho. A derrota e a perda do título por mais triste que seja era algo compreensível e esperado por nós, mas a maneira como isso aconteceu não sai da minha cabeça desde aquela tarde do dia 2 de maio.

O primeiro confronto no Estádio do Pacaembu uma semana antes serviu para mostrar a todos que o Santo André não havia chegado à final por acaso. E sejamos sinceros, o Ramalhão foi superior nas duas partidas. A vitória do Peixe por 3 a 2 deu uma mínima vantagem ao clube da baixada para o duelo final. No domingo seguinte, o placar se repetiu, mas a favor da equipe do ABC. Duas bolas na trave, uma delas quase que nos acréscimos, mas principalmente um erro grosseiro da auxiliar Maria Eliza em um gol mal anulado de Rodriguinho, deixaram o título nas mãos do Santos, que havia feito uma campanha superior à andreense na primeira fase, consarando-se campeão por este quesito. O que nenhum torcedor jamais imaginaria, é que a perda do título seria algo insignificante perto do sofrimento passado nos anos seguintes... No próprio ano de 2010, a equipe não manteve o nível do primeiro semestre após a perda de mais da metade de seu elenco e acabou amargando a antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro Série B, caindo para a terceirona.

(Foto: Divulgação/ Santos FC)

Em 2011, veio outro rebaixamento. Na verdade, por muito pouco não foram dois... Algo pesado demais para um torcedor. E novamente, a maneira como aconteceu foi o que mais entristeceu os andreenses.

Atual vice-campeão, o Ramalhão fez uma campanha simplesmente pífia no Paulistão. Conquistando apenas duas vitórias na primeira fase, o descenso veio justamente no Estádio Primeiro de Maio em São Bernardo do Campo. Poderia ter acontecido antes, ou depois, mas a crueldade dos Deuses do Futebol novamente atacaram os andreenses, e o clube caiu para a segunda divisão diante um de seus rivais. A queda para a Série D do Brasileirão só não foi inclusa no pacote por um mísero ponto. Foi neste ano que o prefeito Dr. Aidan iniciou o que seria a maior reforma da história do Estádio Bruno José Daniel. Entre promessas e mais promessas o nosso templo foi aos poucos sendo abandonado, e só seria entregue de volta ao seu povo (coincidentemente) no momento certo.

O ano seguinte era de certa expectativa pela disputa do Paulistão A-2. Mas novamente o Ramalhão se superou no quesito incompetência, e a campanha do clube demonstrou desde o início que nem mesmo à segunda fase da competição seria alcançada. Fim do regional... início de Série C. Com um novo formato em que as equipes eram separadas em dois grupos distintos, o Santo André conseguiu a proeza de terminar a fase inicial na penúltima colocação do Grupo B. O campeão nacional estava na última divisão do Brasil... Era inaceitável para todos. Até mesmo para a Saged, que ajudava o clube financeiramente desde 2007, e que devolveu o domínio aos antigos administradores do clube no fim de 2012. Boa parte da massa andreense comemorou este fato, na esperança de que o clube retornaria à boa fase. Infelizmente eles estavam duramente errados.

2013: Adeus Brasil

Sem apoio financeiro externo, o Santo André iniciava sua temporada. Nem o mais pessimista andreense imaginava como ela terminaria. Mas o Ramalhão novamente começou demonstrando seu potencial na A-2. Outra campanha irregular, fraca, sem nenhuma perspectiva, e mais uma vez o Santo André não chegava nem mesmo perto da segunda fase. Por outro lado, os comandados de Dedimar avançaram na Copa do Brasil. A classificação veio frente o Veranópolis após uma boa vitória na partida de volta no Brunão. Na sequência o adversário foi o Goiás. E pelo Verdão o Santo André não passou. Restava o Brasileirão...

Integrante do Grupo A, o Santo André fez uma campanha regular, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Nas oitavas de finais, o adversário foi o Metropolitano de Santa Catarina. No ABC, empate agoniante sem gols. Em Blumenau, vitória dos donos da casa por 2 a 1. O Santo André estava fora das divisões nacionais do Campeonato Brasileiro...

(Foto: Divulgação/ CA Metropolitano)

2014: Enfim, uma alegria!

A A-2 já demonstrava que a temporada seria diferente. Campanha positiva de nove vitórias e duas derrotas, entre os comandos de Roberto Fonseca e Vilson Taddei. O Ramalhão alcançou a sexta colocação a apenas um ponto do Marília... UM PONTO adiou em dois anos o acesso andreense em São Paulo.

Sem o Brasileirão no segundo semestre, a inatividade só não foi uma realidade devido à Copa Paulista. Competição idealizada pela Federação Paulista de Futebol com equipes que não estão em nenhuma divisão nacional, ou que optam por disputá-la com equipes alternativas. E pela primeira vez o Ramalhão a disputava com força máxima. Ou quase isso. Antes mesmo do término da A-2 uma peça de extrema importância, principalmente para a história do clube, deixou o ABC rumo ao bairro da Mooca.

123 partidas e 12 gols marcados marcaram a passagem do meio-campista Elvis pelo clube andreense. Mas um deles acaba se tornando incomparável. É impossível esquecê-lo. O Maracanã com lotação máxima já estava boquiaberto quando Sandro Gaúcho inaugurou o placar na decisão da Copa do Brasil diante do Flamengo. Mas aos 27' da etapa complementar, Elvis desviou sem muita força o cruzamento que veio da ponta esquerda, Diego nem se mexeu. Mas a massa rubro-negra sim. Para fora do estádio. O Rio de Janeiro parecia a operária Santo André naquela noite.

Enfim, sem Elvis o Ramalhão disputou a Copa Paulista. Na primeira fase, seis vitórias, seis empates e duas derrotas, classificação garantida à fase seguinte. Na segunda parte do torneio, a vaga para as quartas de finais não veio com tantas facilidades. Apenas um ponto separou o Ramalhão do Red Bull Brasil. O adversário nas quartas foi o Votuporanguense. Após empate sem gols na casa do adversário, a vitória tranquila por 3 a 0 garantiu os andreenses entre as quatro melhores equipes da competição. Nas semifinais, o XV de Piracicaba conseguiu parar o ataque do Santo André no ABC, levando a decisão para o interior. Mas Guilherme Garré e Rodriguinho (ele mesmo) destruíram o sonho Nhô Quim de chegar à final na data do aniversário de 101 anos do clube.

O grande rival na finalíssima foi o tradicional Botafogo de Ribeirão Preto. A primeira partida da decisão aconteceu no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Diante um bom público, o Santo André saiu atrás no placar, quando Caíque inaugurou o marcador para o Fogão. Para aliviar o prejuízo, Paulo Otávio deixou tudo igual na segunda etapa. Mais uma vez o Ramalhão teria que decidir sua vida longe do ABC.

O Estádio Santa Cruz pulsava com quase 10 mil botafoguenses presentes. Mas a forte chuva em Ribeirão tratou de deixar tudo equilibrado dentro das quatro linhas. O que se via era algo semelhante ao polo aquático, ou até mesmo natação, mas futebol mesmo não se viu. Bom para o lado andreense da história, que na bola parada decidiu quem colocaria a mão na taça. Aos 27' da etapa final, Luiz Felipe subiu mais alto que todos dentro da grande área, e desviou a bola após cobrança de escanteio no ângulo do arqueiro adversário. Caíque no fim da partida ainda carimbou o travessão de Neto, mas já não era mais possível tirar o troféu do Santo André. Ramalhão bicampeão da Copa Paulista!

(Foto: Reprodução/ Futebol Interior)

2015: Decepção na A-2 e inatividade no segundo semestre

Mais um ano de grandes expectativas no ABC. O título da Copa Paulista garantiu o Ramalhão na Copa do Brasil de 2015. Mas antes, veio outra temporada de Paulistão A-2. E a sina se manteve, os comandados de Taddei mantiveram-se em uma intensa oscilação entre boas partidas e tropeços, principalmente atuando dentro de casa. Foram oito vitórias, seis empates e cinco derrotas na primeira fase e a nona colocação conquistada, culminando na eliminação da equipe ainda na primeira fase. Restava a Copa do Brasil.

O adversário na primeira fase foi o Goiás. No Primeiro de Maio, vitória do Verdão pelo placar mínimo, tento anotado por Alex Alves. No centro-oeste, o resultado se repetiu com gol marcado por Erik. O Santo André estava eliminado. A diretoria andreense anunciou nas semanas seguintes do término de sua participação na A-2 e da eliminação na Copa do Brasil sua desistência em disputar a Copa Paulista, abdicando de defender o título naquela temporada. Era o fim da temporada, ainda no mês de maio.

Para não falar que 2015 foi um ano só de decepções, surgiu um presente para o torcedor andreense próximo às datas festivas de fim de ano. O meio-campista Branquinho estava de volta para festir a camisa 10 da equipe na temporada seguinte. Destaque da equipe vice-campeã em 2010, o atleta se consagraria no ano seguinte no ABC...

O maestro estava de volta! (Foto: Divulgação/ EC Santo André)

2016: A glória!

A temporada em que o Ramalão menos atuou, e por coincidência, a mais vitoriosa. No comando de Luciano Dias, mais um ano de A-2 começava. Desde a primeira partida, Dudu Vieira, Tiago Ulisses e Branquinho foram peças chaves, permanecendo na equipe titular durante toda a competição. Outro responsável pela retomada de confiança do clube foi o Estádio Bruno José Daniel. Em fevereiro, nossa casa esteve novamente à nossa disposição. Em mais uma campanha extremamente irregular, repleta de tropeços, oito vitórias, sete empates e quatro derrotas classificaram a equipe andreense para às quartas de finais. Agora no comando de Toninho Cecílio, o Santo André ficou com a última vaga para a fase seguinte, e a classificação veio apenas na última rodada, após um empate dramático, sem gols diante do Paulista no Brunão. Tendo a pior campanha da fase inicial, o adversário das quartas de finais foi automaticamente o rival São Caetano, a melhor equipe da competição até então.

Tensão. Está é a única palavra que pode descrever o confronto de ida no Bruno José Daniel. Com 15' de partida ambas as equipes já contavam com um jogador a menos em campo, após uma confusão envolvendo Naôh e Diogo Borges. Em cobrança de falta, Branquinho fez a massa andreense explodir inaugurando o marcador com uma pintura. No último minuto da etapa inicial, Neto em cobrança de pênalti deixou tudo igual no ABC. Aos 15', desta vez da etapa complementar, Guilherme Garré em mais um lindo gol finalizou de longe e acertou o ângulo de Renan Rocha, garantindo a vantagem andreense para a segunda partida. Na semana seguinte no Anacleto Campanella o placar se manteve o mesmo durante os 90'. Inalterado. O Santo André estava nas semifinais.

Desacreditado por todos na fase anterior, o Santo André chegava finalmente as duas partidas que poderiam garantir o seu retorno à elite. O tão sonhado acesso estava cada vez mais perto. A próxima pedra no caminho andreense foi o Barretos, que também havia realizado uma boa campanha na primeira fase. Mais uma vez a primeira partida aconteceu no Bruno José Daniel. Sem Branquinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Fernando foi o escolhido para substituir o ídolo. E que escolha. Se Zé Carlos brilhou na meta andreense naquela tarde, Fernando foi o destaque ofensivo, marcando os dois gols da equipe na etapa final e deixando o Ramalhão com um pé na A-1. No interior paulista, Zé Carlos mais uma vez foi o homem do jogo, não deixou nada passar mesmo quando o Santo André ficou com um jogador a menos. 0 a 0 no placar e o acesso estava conquistado. Após cinco anos o Ramalhão estava de volta à elite. Mas a competição ainda não havia acabado...

O Santo André estava na elite. Mas a empolgação precisava ser contida, uma final de campeonato seria disputada. O último rival foi o Mirassol, e poderia decidir a taça dentro de sua casa. No ABC, um telão foi montado em frente à prefeitura para que todos pudessem acompanhar os últimos 90' dos guerreiros andreenses em 2016.

Por mais uma vez a consistência defensiva e eficiência no ataque foram determinantes pro lado andreense de toda essa história. O Mirassol foi melhor. Teve as melhores chances e pressionou durante todo o confronto. Mas ainda na etapa inicial, Diogo Orlando escapou pela esquerda, cruzou para dentro da grande área e encontrou Dudu Vieira, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes. O Santo André marcava o primeiro e único gol da partida. A taça estava nas mãos do povo andreense pela quarta vez em sua história.

(Foto: Alexandre Battibugli/FPF)

Pós-título, a diretoria andreense optou por ficar de fora da Copa Paulista mais uma vez, pois teria que atuar longe dos gramados do Bruno José Daniel, que estava entregue ao Comitê Olímpico para o Rio-2016. Desta maneira, o segundo semestre mais uma vez foi de inatividade, com o foco apenas no Paulistão do ano seguinte. Até então, o Santo André acertou os retornos de Toninho Cecílio, que após o título se acertou com o Bragantino, e do lateral Cicinho, ex-Sevilla e peça fundamental da equipe em 2010. Nomes pontuais para o elenco também chegaram como Claudinho, Leonardo e Helton Luiz. A torcida mais uma vez irá abraçar o time em busca de um grande ano tanto na Copa do Brasil (onde a equipe irá encarar o Criciúma na primeira fase) e principalmente no disputado Paulistão. Enfim, após lutas e mais lutas, injustiças e mais injustiças, não conseguiram nos calar...

... o Ramalhão está de volta!