Afogados da Ingazeira, Flamengo de Arcoverde e Cabense avançam às semis da A-2 de PE

Cabense despachou o Vera Cruz e vai enfrentar o Flamengo de Arcoverde na próxima fase da segunda divisão pernambucana (Foto: Carlos Ferraz/Especial à VAVEL Brasil)

Depois de um domingo marcado por emoção nas homenagens à Chapecoense nos jogos de ida, os três duelos restantes das quartas de final do Campeonato Pernambucano Série A-2 2016 tiveram os 90 minutos finais jogados nesta quarta-feira (7). Se faltaram gols nas primeiras partidas, teve muita bola na rede nos embates decisivos. Afogados da Ingazeira, Flamengo de Arcoverde e Cabense se juntaram ao Timbaúba e seguem vivos na luta por duas vagas na elite do futebol pernambucano da temporada 2017.

Afogados da Ingazeira 3 x 0 Centro Limoeirense

Líder da primeira fase e empurrado por seus adeptos no Vianão, o Afogados não tomou conhecimento do Centro Limoeirense. A Coruja venceu o Dragão por 3 a 0, com dois gols de Genildo e um de Pedro Maycon. A contagem no placar agregado também foi de 3 a 0, visto que o confronto no José Vareda foi 0 a 0.

O escrete do Sertão tem pela frente o Timbaúba, que despachou o Barreiros com vitória de 6 a 2 na ida e empate em 1 a 1 na segunda mão. Essa eliminatória garantirá um acesso inédito, pois ambos os times jamais jogaram a primeira divisão estadual.

Flamengo de Arcoverde 2 x 1 Íbis

O Fla tomou um susto logo aos três minutos de partida, momento em que Bruno colocou o Íbis em vantagem no marcador em pleno Estádio Áureo Bradley. A partir dali, o Tigre do Sertão tinha de buscar uma reviravolta para avançar de fase. Qualquer empate daria a vaga ao Pássaro Preto porque o jogo de ida, realizado no Ademir Cunha, terminara sem gols. E a virada veio com tentos de Dunga e Ericks, na primeira e segunda etapas, respectivamente.

O último passo do Flamengo de Arcoverde na caminhada rumo à Série A-1, competição a qual não disputa desde 1999, é contra a Cabense, cuja última participação no primeiro escalão se deu em 2011.

Vera Cruz 2 x 1 Cabense

O Azulão do Cabo de Santo Agostinho jogou com o regulamento debaixo do braço. Graças ao gol marcado longe de seus domínios, carimbou o passaporte para a semifinal mesmo sendo derrotado pelo Vera Cruz por 2 a 1. A Cabense havia vencido a primeira mão pela contagem mínima.

No Carneirão, o Galo das Tabocas saiu na frente com Samuel. Gleibson deixou tudo igual. Ronaldo recolocou os donos da casa em vantagem e deu números finais ao jogo. Contudo, a vitória foi insuficiente para as pretensões da equipe de Vitória de Santo Antão. Considerado um dos favoritos ao acesso, o Vera deu adeus precoce à A-2.

Semifinais começam domingo

A batalha por lugares na primeira divisão do Campeonato Pernambucano começa no próximo domingo (11). Enquanto o Afogados da Ingazeira recebe o Timbaúba no Vianão, o Flamengo de Arcoverde recepciona a Cabense no Áureo Bradley. Ambos os duelos começam às 16h, horário de Brasília - 15h no horário local.