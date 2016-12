Sport e Santa Cruz vão homenagear Chapecoense em seus uniformes na última rodada da Série A

Montagem: Fotos de Divulgação/Sport e Divulgação/Santa Cruz

Ainda em clima de luto pela morte da delegação da Chapecoense, dirigentes e jornalistas na Colômbia, o Brasil terá homenagens às 71 vítimas da tragédia aérea de Medellín na última rodada da Série A, que será jogada às 17h (horário de Brasília) do próximo domingo (11). Evidentemente, os representantes de Pernambuco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Sport e Santa Cruz, não ficarão de fora do gesto de solidariedade ao Verdão do oeste catarinense.

No duelo com o Figueirense, na Ilha do Retiro, o Leão entrará em campo com o escudo da Chape e o símbolo de luto estampados na parte central do uniforme, ao lado do seu distintivo. A camisa foi divulgada na última terça-feira (6). A homenagem se estenderá ao mascote Léo, que vestirá a camisa do time do interior de Santa Catarina. Além disso, a renda da partida será destinada às famílias das vítimas da queda do voo da empresa aérea Lamia. Todos os ingressos já foram vendidos.

Décimo sexto colocado com 44 pontos, o Sport Recife necessita de uma vitória sobre o já rebaixado Figueira (37) para escapar da degola. Caso tropece, terá de torcer para que o Internacional (42) não vença o Fluminense (49) no Rio de Janeiro.

Por sua vez, o Santa aproveitará a visita ao São Paulo no Pacaembu para estrear seu quarto uniforme. Divulgada nesta quinta-feira (8), a camisa carrega a cor verde, bastante propícia para homenagear o campeão da Copa Sul-Americana de 2016. O distintivo da Chapecoense aparece ao lado do escudo do Mais Querido. Já a parte de trás conta com um trecho do hino da Chape: "Nas alegrias e nas horas mais difíceis, meu Furacão, tu és sempre um vencedor". A letra aparece embaixo da numeração.

Tanto o São Paulo quanto o Santa Cruz entrarão em campo apenas para cumprir tabela. Enquanto o tricolor paulista soma 49 pontos, é o 11º colocado e está assegurado na próxima edição da Sul-Americana, a Cobra Coral tem apenas 31 pontos, está na vice-lanterna e vai jogar a Série B em 2017. O embate será no Pacaembu porque o Morumbi receberá dois eventos no final de semana: no sábado (10), um jogo beneficente da Fundação Gol de Letra, fundada pelos ídolos são-paulinos Raí e Leonardo; no domingo (11), o "Vou jogar no Morumbi", partida jogada por torcedores do SPFC.