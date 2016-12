Fluminense empata e decreta rebaixamento inédito do Internacional à Série B

INCIDENCIAS: Partida válida pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Edson Passos, no Rio de Janeiro

Na tarde deste domingo (11), o Fluminense recebeu o Internacional, em Edson Passos, pela 38° rodada do Campeonato Brasileiro. Com o empate em 1 a 1, o Tricolor não mudou sua situação final na competição, mas acabou decretando o rebaixamento do Inter à Série B 2017.

Aos 27 minutos, Douglas abriu o placar com um bonito chute de fora da área, no canto de Danilo Fernandes. O colorado empatou com Gustavo Ferrareis, aos 41 minutos. No primeiro tempo, Danilo ainda defendeu o pênalti cobrado por Richarlison.

Fluminense domina e Danilo Fernandes salva o Inter na primeira etapa

Jogando para não cair, o Internacional foi quem ditou o ritmo do jogo nos dez minutos iniciais. Logo na primeira oportunidade do jogo, Vitinho cruzou rasteiro para Valdívia, livre, errar o domínio e perder tempo para finalizar à direita da meta do goleiro Julio César.

Após a pressão colorada pelo primeiro gol, o Fluminense estabilizou o jogo e controlou o meio-campo. Com Gustavo Scarpa e Wellington sendo acionados com frequência, os tricolores criaram a primeira chance aos 13 minutos, quando Douglas escorou para Scarpa arrematar firme, no canto, para Danilo Fernandes fazer seu primeiro milagre no jogo.

O Flu dominava as ações do jogo e o Internacional não parecia estar jogando a partida do ano. Sem fazer esforço, os mandantes empilhavam chances de gol, com Scarpa, de fora da área e Richarlison, acelerando pela ponta direita.

Aos 43 minutos, o Tricolor teve sua maior chance de abrir o placar. Edson lançou Henrique Dourado na ponta esquerda. O atacante acionou Wellington, que caiu na área após sofrer um toque por Alex. o árbitro apantou para a marca da cal e marcou o pênalti para a equipe carioca.

Na cobrança, Richarlison contra Danilo Fernandes. E como fez o Brasileirão inteiro, o goleiro colorado salvou o Internacional. Ele caiu no canto certo para encaixar a cobrança do atacante do Flu, e em seguida homenagear Danilo, seu chará, jgoleiro da Chapecoense e vitima do acidente em Medelín.

Sem mais delongas, o primeiro tempo se encerrou com o Fluminense jogando mais futebol, mas esbarrando nas belas defesas de Danilo Fernandes.

Douglas abre o placar e decreta o rebaixamento do Internacional; Ferrareis empata

Na volta para a segunda etapa, o Fluminense voltou a comanda a partida. Sem levar sustos, o tricolor dominava as ações do jogo e buscava o primeiro gol. Enquanto o Sport abria o placar na Ilha do Retiro, o Internacional sofria para trocar dois passes em Edson Passos.

No mais tardar, os mandantes fizeram justiça no placar. Wellington fez boa jogada pela direita, acionou Douglas, que dominou e finalizou com precisão, no canto de Danilo, para abrir o placar da partida. 1 a 0 e muitas provocações no estádio. Com esses resultados, O Internacional estava sendo rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

Com lágrimas de Alex no banco de reservas, o Flu seguia dominando a partida. Aos 35 minutos, Marcos Júnior lançou Wellington, que tirou de Danilo, mas jogou na trave. No rebote, Marcos Júnior, impedido, jogou pra fora.

Aos 42 minutos, Gustavo Ferrareis pegou a sobra de fora da área e botou toda sua angústia na bola para mandá-la no fundo da rede carioca. O Internacional empatava o jogo, mas sem surgir nenhum efeito no seu decreto final. O Sport seguia vencendo o Figueirense.

Com quatro minutos de acréscimos, o Inter pouco fez em seus últimos minutos na primeira divisão do futebol brasileiro. Aos 49, Héber apitou pro centro do campo e decretou aquilo que desenrolou-se pelo campeonato inteiro: o rebaixamento do Internacional, pela primeira vez na sua história.