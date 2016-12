Jogos de ida das semifinais do Pernambucano Série A-2 terminam empatados

A rede não balançou no Estádio Áureo Bradley, em Arcoverde (Foto: Emerson Barros/Especial à VAVEL Brasil)

Foi dada a largada para a fase derradeira do Campeonato Pernambucano Série A-2 2016. Neste domingo (11), os jogos de ida das eliminatórias que definem os promovidos à edição 2017 da Série A-1 terminaram empatados. Enquanto Afogados da Ingazeira e Timbaúba ficaram iguais em um gol no Vianão, Flamengo de Arcoverde e Cabense não saíram do zero no Áureo Bradley.

Em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, o time da casa largou na frente com gol de Genildo. Os visitantes igualaram o marcador com Juninho. Ambos os tentos saíram no segundo tempo. Agora, basta um empate sem gols ao Morcego para a conquista do acesso. À Coruja interessam a vitória e empates de 2 a 2 em diante. Caso a igualdade em 1 a 1 se repita, a vaga será decidida em cobranças de penalidades máximas. As equipes buscam a promoção inédita à elite do futebol pernambucano.

Também no Sertão de Pernambuco, mas na região do Moxotó, os mandantes não conseguiram furar a retranca adversária. Para o jogo da volta, a matemática do Tigre rumo ao primeiro escalão é vencer ou empatar com gols. Por sua vez, o Azulão não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória. Novo empate sem gols leva os escretes à marca do pênalti. O Fla não joga a primeira divisão estadual desde 1999, e a última vez que o time do Cabo esteve entre os grandes do Estado foi em 2011.

A segunda mão das semifinais está marcada para as 20h locais (21h no horário de Brasília) da próxima quarta-feira (14). O Timbaúba recebe o Afogados da Ingazeira no Ferreira Lima, em Timbaúba, na Zona da Mata Norte. Já a Cabense recepciona o Flamengo de Arcoverde no Gileno de Carli, no Cabo de Santo Agostinho, Região Metropolitana do Recife.