Retrospectiva VAVEL: O voo coroado do Dragão

(Foto: Divulgação/Atlético-GO)

O ano do Atlético Goianiense terminou melhor do que a torcida imaginou. Após uma campanha mediana no estadual e eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, o Dragão deu a volta por cima na Série B, conseguiu o acesso e, de quebra, conquistou o inédito título na história do clube.

Melhor momento da temporada

A campanha espetacular do Dragão na Série B foi o ponto alto da equipe em 2016. Com pouco orçamento e vindo de temporadas ruins em outros campeonatos, o Atlético conquistou o título com aproveitamento de 66% e 76 pontos ganhos em 38 jogos. O clube goiano foi campeão pela primeira vez em sua história na competição nacional.

Os números são tão expressivos, já que o clube passou 34 rodadas no G4, sendo 10 delas na liderança, terminando o campeonato com 22 vitórias, 10 empates e apenas 6 derrotas.

Pior momento da temporada

Foto: Divulgação/Atlético-GO

O Atlético teve dois pontos baixos durante o ano. O primeiro deles foi no Campeonato Goiano. Após se classificar na primeira fase em primeiro lugar do Grupo B, o Dragão enfrentou o Anápolis na semifinal.

Contra o Galo goiano, o Atlético sofreu duas derrotas, na ida por 1 a 0 e na volta por 2 a 1, selando sua eliminação no estadual. Outra decepção na temporada foi a eliminação para o Ypiranga-RS na primeira fase da Copa do Brasil.

Após empatar em 0-0 fora, o clube goiano foi surpreendido em pleno Serra Dourada, sendo derrotado por 2 a 0, e acabou eliminado prematuramente da competição pela equipe gaúcha.

A grande mudança de 2016 para 2017

O Atético deverá perder peças importantes da conquista da Série B para o ano que vem. Matheus Ribeiro e Michel devem ser negociados com Santos e Grêmio, respectivamente. Já o meia Magno Cruz, que disputou 50 jogos na atual temporada e marcou 11 gols, se transferiu para o Jeju United, da Coréia do Sul.

Em contra-partida, a boa notícia é a renovação de contrato do técnico Marcelo Cabo, que interessava a Ponte Preta, mas acabou optando por permanecer na equipe goiana. Outro que renovou foi o atacante Gilsinho, peça importante no título da Série B.

Quem foi destaque

Foto: Afonso Cardoso/Atlético-GO

Escolher apenas um como o cara do Dragão no ano é muito díficil. Pode se dividir em duas partes os méritos, primeiramente com o técnico Marcelo Cabo, que comandou o clube durante toda campanha vitoriosa na Série B, e o restante com o time, que colocou o Atlético no ponto mais alto do campeonato.

O Atlético teve muitos destaques na competição. Um deles é o meia Magno Cruz, peça fundamental no time de Marcelo Cabo. Outros que se destacaram na campanha foram lateral direito Matheus Ribeiro, de 23 anos, e o volante Michel, de 26, que deverão ser negociados na próxima temporada.

Quem também brilhou pelo clube em 2016 foram o volante Pedro Bambu, de 29 anos, e o atacante Gilsinho, ex-Corinthians, que se firmou como titular na Série B e já renovou seu contrato para o próximo ano.

Quem decepcionou

A maior tristeza da torcida na atual temporada foi o goleiro Márcio. Após 10 anos no clube, onde disputou 532 jogos e marcou 37 gols, o ídolo acabou acertando sua saída para o rival Goiás, deixando a torcida decepcionada.

Os treinadores

Foto: Divulgação/Atlético-GO

Durante a temporada, o Atlético só teve dois treinadores. Começou o ano com Wagner Lopes comandando a equipe e, após os insucessos no estadual e na Copa do Brasil, o treinador acabou demitido em abril. Para a disputa da Série B, foi contratado Marcelo Cabo, que ficou o restante do ano, sendo campeão da competição e já renovando seu contrato para o próximo ano.

O que esperar para 2017

O objetivo do clube para o ano seguinte é reforçar a equipe para disputar a Série A, já que perdeu peças importantes da campanha do acesso. Além de subir para a elite, o Dragão em 2017 já está confirmado na fase de oitavas da Copa do Brasil, onde pretende fazer uma campanha bem melhor que da atual temporada.